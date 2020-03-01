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Пенсионерка на BMW влетела на остановку в Германии: много пострадавших

Пенсионерка на BMW влетела на остановку в Германии: много пострадавших
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Германии пенсионерка сбила людей, стоявших на остановке общественного транспорта.

В немецком городе Эссен пенсионерка наехала на людей, стоявших на остановке транспорта.

Об этом сообщает новостной интернет-ресурс TZ.

"В Эссене произошла ужасная катастрофа: 81-летняя пенсионерка въехала в толпу. Три человека находятся в состоянии, представляющем угрозу жизни", - говорится в сообщении.

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Всего было ранено двенадцать человек. Сама водитель и ее пожилой пассажир также доставлены в больницу.

Пенсионерка на авто BMW наехала на толпу на трамвайной остановке вечером в субботу, когда люди выходили из салона.

Полиция выясняет причины ДТП.

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Германия, ДТП, Эссьен.
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