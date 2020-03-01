Пенсионерка на BMW влетела на остановку в Германии: много пострадавших

Новости мира:В Германии пенсионерка сбила людей, стоявших на остановке общественного транспорта.

В немецком городе Эссен пенсионерка наехала на людей, стоявших на остановке транспорта.

Об этом сообщает новостной интернет-ресурс TZ.

"В Эссене произошла ужасная катастрофа: 81-летняя пенсионерка въехала в толпу. Три человека находятся в состоянии, представляющем угрозу жизни", - говорится в сообщении.

Всего было ранено двенадцать человек. Сама водитель и ее пожилой пассажир также доставлены в больницу.

Пенсионерка на авто BMW наехала на толпу на трамвайной остановке вечером в субботу, когда люди выходили из салона.

Полиция выясняет причины ДТП.