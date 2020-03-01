Власти Люксембурга отменили плату за проезд в общественном транспорте

Новости мира:Люксембург стал первой страной, которая сделала муниципальный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.

В Люксембурге отменили плату за проезд в автобусах (кроме ряда ночных рейсов), трамваях и поездах (кроме первого класса).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это первый случай, когда такую меру распространяют на целую страну, подчеркивают власти Люксембурга.

Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые получат за счет налогов. В общем расходы на транспортную систему Люксембурга составляют около одного миллиарда евро в год.

Цель властей - снизить загруженность дорог: ежедневно около 200 000 человек из Германии, Франции и Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Также власти страны планируют расширить финансирование строительства рельсового транспорта, в частности железных дорог и трамваев.

В прошлом году двухчасовой разовый билет стоил два евро, а безлимитный в день - четыре евро. По путешествие в поезде вагоном первого класса платят три евро. Годовой безлимит стоил 150 евро (4800 гривен).