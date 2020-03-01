Первые случаи заражения коронавирусом обнаружили в Ирландии и Люксембурге

Новости мира:Еще две страны были поражены коронавирусом.

В Ирландии зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минздрав страны.

"По данным ведомства, заболевший мужчина приехал из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

Помимо этого, первый случай заражения COVID-2019 выявили и в Люксембурге. Об этом информирует RTL со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Полетт Ленерт. По ее словам, коронавирус обнаружили у мужчины, также вернувшегося из Италии. Сейчас власти ждут результатов повторного исследования.

Напоминаем, новый коронавирус начал быстрее распространяться в Европе после его вспышки в Италии. В ней подтверждены 1128 случаев заражения, 29 человек уже скончались. На этой неделе о первых заразившихся новым коронавирусом также сообщили, в частности, Эстония, Дания, Беларусь, Литва, Монако и Великобритания.