Разбилась насмерть, пытаясь спастись от пожара: видео момента трагедии под Одессой

В Одесской области в пгт. Южном на проспекте Мира произошло ЧП: женщина упала с навеса восьмого этажа 9-ти этажки.

Об этом 30 марта сообщили в ГСЧС в Одесской области.

Причиной поступка женщины стал пожар в ее квартире, от которого она спасалась. Погибшей показалось хорошим вариантом для спасения забраться на крышу навеса с которой она в конечном счете и упала на землю.

Спасатели по прибытию сумели за несколько минут потушить пожар в квартире, но спасти женщину не успели. ДЛя ликвиации возгорания ГСЧС привлекли 7 человек из личного состава.

На данный момент причины инцидента устанавливает Нацполиция.

Фото с места событий ГСЧС:

Видео момента падения поделились в Телеграм-канале Х***я Одесса.

Видео с места событий:

Напомним, что 28 марта на Киевщине в жилом доме на четыре семьи произошел пожар.