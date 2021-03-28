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Без крыши над головой остались сразу четыре семьи: под Киевом пылает пожар (видео)

Без крыши над головой остались сразу четыре семьи: под Киевом пылает пожар (видео)
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В Киевской области горел жилой дом на четыре хозяина. 

Как сообщает пресс-служба МВД в Телеграм, пожар произошел в пгт.Коцюбинское. 

"По прибытию на место событий установлено, что горит крыша и перекрытия жилого дома по всей площади. Из-за значительного задымления и быстрого распространения принято решение о привлечении дополнительных сил", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что пожар удалось локализировать около 20:50 на площади в 520 квадратных метров. 

Вместе с тем в Телеграм-каналах dtp.kiev.ua и Київ Оперативний были обнародованы кадры с места пожара. 



Информации о пострадавших не поступало. 

Согласно данным ГСЧС Киевской области, пожар был полностью потушен в 21:47. 

Как сообщалось ранее, в Киеве ночью сожгли автомобиль "героя парковки", который любил оставлять свое транспортное средство на газоне перед домом. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,327

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Пожар, Киевская область, МВД, Коцюбинское, ГСЧС.
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