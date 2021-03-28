Без крыши над головой остались сразу четыре семьи: под Киевом пылает пожар (видео)

В Киевской области горел жилой дом на четыре хозяина.

Как сообщает пресс-служба МВД в Телеграм, пожар произошел в пгт.Коцюбинское.

"По прибытию на место событий установлено, что горит крыша и перекрытия жилого дома по всей площади. Из-за значительного задымления и быстрого распространения принято решение о привлечении дополнительных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось локализировать около 20:50 на площади в 520 квадратных метров.

Вместе с тем в Телеграм-каналах dtp.kiev.ua и Київ Оперативний были обнародованы кадры с места пожара.







Информации о пострадавших не поступало.

Согласно данным ГСЧС Киевской области, пожар был полностью потушен в 21:47.

Как сообщалось ранее, в Киеве ночью сожгли автомобиль "героя парковки", который любил оставлять свое транспортное средство на газоне перед домом.