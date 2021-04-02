В жилом доме Одессы прогремел взрыв: человек вылетел с волной на улицу и выжил (видео)

В Одессе на втором этаже 3-х этажного дома на переулке Хуторском 6/1 произошел пожар, этому предшествовал взрыв, который отбросил жильца квартиры на улицу.

Об этом 2 апреля сообщили в Телеграм-каналах "Новости Одесса" и "Х***я Одесса".

Там также поделились видео снятые очевидцами, которые находились на месте событий.

Причиной данного инцидента стал взрыв газа, который разнес в дребезги все окна на трех сторонах дома и стал причиной возгорания в квартире.

Пострадавший от взрыва в квартире не умер. Подробности о его состоянии, а также о причинах взрыва уточняются.

Кадры с места пожара:

Кадры снятые очевидцем:

Напомним, что в ночь на 2 апреля в Харькове произошел пожар и взрыв на заводе производящем бетон и подсолнечное масло.