Парень поджег свою беременную подругу прямо на глазах у ребенка: выяснились новые детали

В Кривом Роге 17-летний подросток поджег свою 21-летнюю гражданскую супругу на глазах у годовалого ребенка.

Об этом сообщает ТСН.

Молодая пара, семья ромов, по словам соседей, жила вместе уже как минимум год. Они не работали и не учились. В этот день молодой человек вдруг попросил соседку вызвать скорую помощь. О том, что облил гражданскую супругу керосином и поджег - не сознался. Сразу убежал.

Состояние у девушки крайне тяжелое. У ребенка – шансов выжить еще меньше. Ребенок, который присутствовал во время ЧП ожогов не получил – но следы побоев на теле есть. Старшую дочь, 5 лет, забрал к себе отец.

Преступнику за покушение на убийство грозит до 15 лет лишения свободы. Поскольку он несовершеннолетний, пожизненный срок ему не грозит.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 26 мая, прохожий бросил "коктейль Молотова" в троллейбус, ожоги получила женщина, сидевшая в салоне. Поджигателя задержали и он признался, что хотел всех убить.