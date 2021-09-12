Умерший судья Писанец принимал резонансные и спорные решения: все громкие дела работника Фемиды

Писанец, в частности, был одним из судей по делу о гибели журналиста Павла Шеремета

Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца 11 сентября нашли мертвым в доме его друга. Служитель Фемиды распивал со своими товарищами алкоголь, после чего подрался с одним из них, споткнулся об вазу, упал и умер.

И пока в обстоятельствах смерти судьи разбираются правоохранители, "Телеграф" собрал основную информацию про Писанца.

По данным портала "Правотворець", судейскую карьеру он начал в 1998 году в Свердловском городском суде Луганской области. В 2003 был избран на должность судьи бессрочно, а в 2011 году Писанец стал председателем этого же суда.

В 2012 году на Писанца и его зятя напала группа неизвестных лиц. Судью жестоко били по голове, в результате чего он получил перелом черепа и сильное кровоизлияние. Тогда нападение связывали с его "профессиональной деятельностью", а некоторые СМИ заявили, что судью избили из-за его вызывающего поведение и невыполнения обязательств перед криминальными кругами.

В 2015 году Писанца указом президента Украины (Петра Порошенко) перевели на должность судьи Печерского райсуда Киева.

За время пребывания в должности судьи в Киеве он отличился рядом резонансных и противоречивых решений — отмена ареста имущества экс-министра МВД времен президентства Януковича Виталия Захарченко, дело Шеремета и даже дело Медведчука.

В частности, в 2019 году Писанец отменил арест имущества компании, которую связывают с Виталием Захарченко — экс-министром внутренних дел, бежавшего из Украины. Арест был наложен в 2014 году на 20 земельных участков, три жилых дома, квартиру в Киеве и два паркоместа по подозрению в отмывании экс-чиновником денег.

В 2016 году подобное решение Писанец принял в отношении имущества регионала-беглеца Сергея Арбузова.

Кроме того, Писанец был одним из судей по делу о гибели журналиста Павла Шеремета. Его неоднократно пытались отстранить от дела из-за необъективности, однако сторона защиты подозреваемых постоянно получала отказ.

Недавно Писанец проводил заседание по делу Виктора Медведчука — рассматривал отвод другого судьи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киевской области судья получила шесть лет тюрьмы за взятку в 1000 евро. Такой приговор вынес Высший антикоррупционный суд.