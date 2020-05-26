Справа Шеремета: Кузьменко продовжили запобіжний захід

Новини України:Юлію Кузьменко залишили під вартою до 24 липня.

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юлії Кузьменко - одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

"Клопотання задовольнити, продовжити до 24 липня 2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявив суддя.

Раніше судді Печерського райсуду Віталію Писанцю, який мав обрати запобіжний захід лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, її адвокат Тарас Безпалий оголосив відвід.

Крім того, за словами Безпалого, він має сумніви в об'єктивності авторозподілу справи на суддю Писанця, який мав розглянути клопотання про продовження тримання під вартою всіх фігурантів справи: Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Суд у відводі Віталія Писанця відмовив.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

Того ж таки дня адвокат Денис Ломанов повідомив, що захисту Яни Дугарь вручили клопотання про зміну їй запобіжного заходу на заставу в розмірі 168 тисяч гривень.

Журналіст Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Основними версіями злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та акцію російських спецслужб.