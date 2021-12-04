Устал от цивилизации: в Луцке пять дней ищут ушедшего в лес мужчину
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Поиски продолжаются уже пять дней.
Житель Луцка решил пожить вдали от цивилизации и переполошил своих родных.
Как сообщает полиция Волынской области, 36-летний Александр Солтис сказал своему отцу, что хочет уйти жить за пределами города.
После этого он направился на дачу в село Гаразджа, где взял палатку. Затем он ушел в неизвестном направлении.
Это произошло 29 ноября, с тех пор о нем никто ничего не слышал.
Он был одет в черную куртку с меховым капюшоном, а также в синие джинсы.
Также известно, что у мужчины имеются проблемы со слухом.
Полиция призывает всех, кто мог видеть мужчину, обратиться по номеру телефона 380 99 142 0382 или 102.
Как сообщалось ранее, 29 ноября в полицейском отделении Ковеля (Волынская область) застрелился молодой полицейский. Коллеги сразу же вызвали на место "скорую помощь", однако врачи лишь смогли констатировать смерть.
Этот случай получил широкий резонанс в Украине, не в последнюю очередь из-за того, что Госбюро расследований начало расследовать это дело по статье о "доведении до самоубийства".
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