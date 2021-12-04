Устал от цивилизации: в Луцке пять дней ищут ушедшего в лес мужчину

Поиски продолжаются уже пять дней.

Житель Луцка решил пожить вдали от цивилизации и переполошил своих родных.

Как сообщает полиция Волынской области, 36-летний Александр Солтис сказал своему отцу, что хочет уйти жить за пределами города.

После этого он направился на дачу в село Гаразджа, где взял палатку. Затем он ушел в неизвестном направлении.

Это произошло 29 ноября, с тех пор о нем никто ничего не слышал.

Он был одет в черную куртку с меховым капюшоном, а также в синие джинсы.

Также известно, что у мужчины имеются проблемы со слухом.

Александр Солтис

Полиция призывает всех, кто мог видеть мужчину, обратиться по номеру телефона 380 99 142 0382 или 102.

Гаразджа на карте

Как сообщалось ранее, 29 ноября в полицейском отделении Ковеля (Волынская область) застрелился молодой полицейский. Коллеги сразу же вызвали на место "скорую помощь", однако врачи лишь смогли констатировать смерть.

Этот случай получил широкий резонанс в Украине, не в последнюю очередь из-за того, что Госбюро расследований начало расследовать это дело по статье о "доведении до самоубийства".