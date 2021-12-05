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Зниклого на Миколаївщині 9-річного хлопчика знайшли мертвим в очереті: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Артура Василишина знайшли мертвим у очереті Новина оновлена 05 грудня 2021, 11:19
Артура Василишина знайшли мертвим у очереті

Дитину добу шукали кінологи, правоохоронці та волонтери

У Миколаївській області майже добу розшукували 9-річного хлопчика з розладами здоров’я, який пішов з дому у невідомому напрямку. На жаль, пошуки дитини завершилися трагічно — його знайшли мертвим в очереті.

Як повідомляє поліція регіону, дев’ятирічний Артур Василишин пішов з дому близько 15:00 4 грудня. Хлопчик жив у смт Криве Озеро на Миколаївщині.

До пошуків дитини залучили поліцію, кінологів, місцевих жителів та пошукову групу з Одеси. Хлопчика з розладом здоров’я шукали майже добу, прочісуючи всі околиці населених пунктів Миколаївщини. А вже у суботу, 5 грудня, місцевий Telegram-канал "Одесса INFO" повідомив трагічну звістку, що тіло хлопчика без ознак життя знайшли в очереті. Поки що інформації про причину смерті дитини немає.

Артура Василишина шукали майже добу
Артура Василишина шукали майже добу

У поліції з цього приводу додали, що девʼятирічного хлопчика без ознак життя виявили на території його рідного населеного пункту у річці Кодима. Правоохоронці повідомили, що тіло дитини відправлять на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. 

Тіло дев'ятирічного Артура Василишина виявили у річці Кодима
Тіло дев'ятирічного Артура Василишина виявили у річці Кодима
Правоохоронці вставновлюють обставини смерті хлопчика
Правоохоронці вставновлюють обставини смерті хлопчика
Пошукову операцію розгорнули одразу після зникнення дитини
Пошукову операцію розгорнули одразу після зникнення дитини
Хлопчика розшукували десятки людей
Хлопчика розшукували десятки людей

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Чернігівщині 53-річний водій сміттєвоза допустив наїзд на шестирічну дитину. Дівчинка від отриманих травм загинула на місці.

Теги:
#Миколаївська область #Поліція #Дитина #Смерть #Пошуки
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