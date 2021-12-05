Зниклого на Миколаївщині 9-річного хлопчика знайшли мертвим в очереті: подробиці

Дитину добу шукали кінологи, правоохоронці та волонтери

У Миколаївській області майже добу розшукували 9-річного хлопчика з розладами здоров’я, який пішов з дому у невідомому напрямку. На жаль, пошуки дитини завершилися трагічно — його знайшли мертвим в очереті.

Як повідомляє поліція регіону, дев’ятирічний Артур Василишин пішов з дому близько 15:00 4 грудня. Хлопчик жив у смт Криве Озеро на Миколаївщині.

До пошуків дитини залучили поліцію, кінологів, місцевих жителів та пошукову групу з Одеси. Хлопчика з розладом здоров’я шукали майже добу, прочісуючи всі околиці населених пунктів Миколаївщини. А вже у суботу, 5 грудня, місцевий Telegram-канал "Одесса INFO" повідомив трагічну звістку, що тіло хлопчика без ознак життя знайшли в очереті. Поки що інформації про причину смерті дитини немає.

Артура Василишина шукали майже добу

У поліції з цього приводу додали, що девʼятирічного хлопчика без ознак життя виявили на території його рідного населеного пункту у річці Кодима. Правоохоронці повідомили, що тіло дитини відправлять на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Тіло дев'ятирічного Артура Василишина виявили у річці Кодима

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Хлопчика розшукували десятки людей

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