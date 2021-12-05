Пропавшего на Николаевщине 9-летнего мальчика нашли мертвым в камышах: подробности

Ребенка искали кинологи, правоохранители и волонтеры

В Николаевской области почти сутки разыскивали 9-летнего мальчика с расстройствами здоровья, ушедшего из дома в неизвестном направлении. К сожалению, поиски ребенка завершились трагически – его нашли мертвым в камышах.

Как сообщает полиция региона, девятилетний Артур Василишин ушел из дома около 15:00 4 декабря. Мальчик жил в пгт Кривое Озеро Николаевской области.

К поискам ребенка привлекли полицию, кинологов, местных жителей и поисковую группу из Одессы. Мальчика с расстройством здоровья искали почти сутки, прочесывая все окрестности населенных пунктов Николаевщины. А уже в субботу, 5 декабря, местный Telegram-канал "Одесса INFO" сообщил трагическое известие, что тело мальчика без признаков жизни нашли в камышах. Пока информации о причине смерти ребенка нет.

Артура Василишина искали почти сутки

В полиции на этот счет добавили, что девятилетнего мальчика без признаков жизни обнаружили на территории его родного населенного пункта в реке Кодыма. Правоохранители сообщили, что тело ребенка будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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