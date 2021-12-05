Укр

Пропавшего на Николаевщине 9-летнего мальчика нашли мертвым в камышах: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Артура Василишина нашли мертвым в камышах Новость обновлена 05 декабря 2021, 11:19
Артура Василишина нашли мертвым в камышах

Ребенка искали кинологи, правоохранители и волонтеры

В Николаевской области почти сутки разыскивали 9-летнего мальчика с расстройствами здоровья, ушедшего из дома в неизвестном направлении. К сожалению, поиски ребенка завершились трагически – его нашли мертвым в камышах.

Как сообщает полиция региона, девятилетний Артур Василишин ушел из дома около 15:00 4 декабря. Мальчик жил в пгт Кривое Озеро Николаевской области.

К поискам ребенка привлекли полицию, кинологов, местных жителей и поисковую группу из Одессы. Мальчика с расстройством здоровья искали почти сутки, прочесывая все окрестности населенных пунктов Николаевщины. А уже в субботу, 5 декабря, местный Telegram-канал "Одесса INFO" сообщил трагическое известие, что тело мальчика без признаков жизни нашли в камышах. Пока информации о причине смерти ребенка нет.

Артура Василишина искали почти сутки
Артура Василишина искали почти сутки

В полиции на этот счет добавили, что девятилетнего мальчика без признаков жизни обнаружили на территории его родного населенного пункта в реке Кодыма. Правоохранители сообщили, что тело ребенка будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Тело девятилетнего Артура Василишина обнаружили в реке Кодыма
Тело девятилетнего Артура Василишина обнаружили в реке Кодыма
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка
Поисковую операцию развернули сразу после исчезновения мальчика
Поисковую операцию развернули сразу после исчезновения мальчика
Мальчика разыскивали десятки человек
Мальчика разыскивали десятки человек

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черниговской области 53-летний водитель мусоровоза допустил наезд на шестилетнего ребенка. Девочка от полученных травм погибла на месте.

Теги:
#Николаевская область #Полиция #Ребенок #Смерть #Поиски
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