Пропавшего на Николаевщине 9-летнего мальчика нашли мертвым в камышах: подробности
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Ребенка искали кинологи, правоохранители и волонтеры
В Николаевской области почти сутки разыскивали 9-летнего мальчика с расстройствами здоровья, ушедшего из дома в неизвестном направлении. К сожалению, поиски ребенка завершились трагически – его нашли мертвым в камышах.
Как сообщает полиция региона, девятилетний Артур Василишин ушел из дома около 15:00 4 декабря. Мальчик жил в пгт Кривое Озеро Николаевской области.
К поискам ребенка привлекли полицию, кинологов, местных жителей и поисковую группу из Одессы. Мальчика с расстройством здоровья искали почти сутки, прочесывая все окрестности населенных пунктов Николаевщины. А уже в субботу, 5 декабря, местный Telegram-канал "Одесса INFO" сообщил трагическое известие, что тело мальчика без признаков жизни нашли в камышах. Пока информации о причине смерти ребенка нет.
В полиции на этот счет добавили, что девятилетнего мальчика без признаков жизни обнаружили на территории его родного населенного пункта в реке Кодыма. Правоохранители сообщили, что тело ребенка будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черниговской области 53-летний водитель мусоровоза допустил наезд на шестилетнего ребенка. Девочка от полученных травм погибла на месте.
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