На Черниговщине мусоровоз насмерть переехал шестилетнего ребенка: подробности (фото)

Водитель транспортного средства задержан. По факту гибели ребенка открыли производство

В Черниговской области 53-летний водитель мусоровоза допустил наезд на шестилетнего ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетняя получила травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и погибла мгновенно.

Указанную информацию в субботу, 4 декабря, обнародовала пресс-служба полиции Черниговской области.

По предварительным сведениям, автособытие произошло в районе 15 часов на одной из улиц города Нежин, неподалеку от остановки общественного транспорта.

"Сегодня, около 15 часов, шестилетняя девочка вместе с матерью подходила к контейнерам, чтобы выбросить мусор. После женщина с ребенком направились в направлении остановки, когда в этот момент со двора выезжал мусоровоз, который, очевидно, и задел маленькую.", — говорится в тексте сообщения правоохранителей.

Фиксация обстоятельств ДТП в Нежине

На место происшествия оперативно прибыли инспекторы патрульной полиции и следователь Нежинского районного отделения, чтобы задокументировать факт аварии должным образом. 53-летний водитель задержан до установления всех обстоятельств по делу.

По факту трагической гибели правоохранительные органы открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, как в Запорожской городской детской больнице №5 разразился скандал из- за того, что у медицинского персонала не хватало времени на уход за 1-летним ребенком. Мальчика запирали в палате, где он сидел весь в фекалиях и постоянно плакал.