Укр

Легковушка врезалась в мусоровоз в Днепре: погибла девушка, еще трое людей пострадали (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
Кадр из видео с места происшествия Новость обновлена 25 сентября 2021, 09:35
Кадр из видео с места происшествия

Легковую машину сильно сжало в результате ДТП.

Ночью 25 сентября в половину первого в Днепре произошла авария. В ней погибла юная девушка. Она была в автомобиле "Mitsubishi Еvolution", который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мусоровозом.

Про ДТП сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В машине девушка была не одна — кроме водителя в легковушке было три пассажира. Они все оказались зажатыми в исковерканном автомобиле. Двух парней и девушку удалось спасти — сотрудники ГСЧС срезали двери, рулевую колонку и центральную стойку, чтобы вытащить их и достать тело погибшей 2001 года рождения. Они применили гидравлический резак и расжиматель.

Трагедия произошла на проспекте Гагарина в Соборном районе Днепра.

Все трое пострадавших доставлены в больницу. В мусоровозе "МАЗ" были водитель и пассажир, они не пострадали.

Все нюансы ДТП устанавливаются.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ДТП в Киеве погибла молодая девушка. Она стояла на обочине в ожидании общественного транспорта. В нее врезались авто после аварии.

Теги:
#ДТП #Авария #Днепр #Мусоровоз
Магнитные бури
Lifestyle
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Магнитные бури
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься
Дата публикации
Категория
В Украине становится все больше водителей с каждым годом
Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится
Дата публикации
Категория
В Норвегии больше не будут носить маски и ограничивать население карантином
Вторая страна Евросоюза вернулась к доковидной жизни: что мешает Украине
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра