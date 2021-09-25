Легковушка врезалась в мусоровоз в Днепре: погибла девушка, еще трое людей пострадали (видео)

Легковую машину сильно сжало в результате ДТП.

Ночью 25 сентября в половину первого в Днепре произошла авария. В ней погибла юная девушка. Она была в автомобиле "Mitsubishi Еvolution", который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мусоровозом.

Про ДТП сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В машине девушка была не одна — кроме водителя в легковушке было три пассажира. Они все оказались зажатыми в исковерканном автомобиле. Двух парней и девушку удалось спасти — сотрудники ГСЧС срезали двери, рулевую колонку и центральную стойку, чтобы вытащить их и достать тело погибшей 2001 года рождения. Они применили гидравлический резак и расжиматель.

Трагедия произошла на проспекте Гагарина в Соборном районе Днепра.

Все трое пострадавших доставлены в больницу. В мусоровозе "МАЗ" были водитель и пассажир, они не пострадали.

Все нюансы ДТП устанавливаются.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ДТП в Киеве погибла молодая девушка. Она стояла на обочине в ожидании общественного транспорта. В нее врезались авто после аварии.