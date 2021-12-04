На Чернігівщині сміттєвоз на смерть переїхав шестирічну дитину: подробиці (фото)

Водія транспортного засобу затримали. За фактом загибелі дитини відкрили провадження

У Чернігівській області 53-річний водій сміттєвоза допустив наїзд на шестирічну дитину. В результаті дорожньо-транспортної пригоди малолітня отримала травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинула миттєво.

Вказану інформацію у суботу, 4 грудня, оприлюднила прес-служба Поліції Чернігівської області.

За попередніми відомостями, автоподія трапилася і районі 15-ї години на одній з вулиць міста Ніжин, неподалік від зупинки громадського транспорту.

"Сьогодні, близько 15 години, шестирічна дівчинка разом із матірʼю підходила до контейнерів, аби викинути сміття. Після жінка з дитиною попрямували в напрямку зупинки, коли в цей момент з двору виїжджав сміттєвоз, який, вочевидь, і зачепив маленьку.", — йдеться в тексті повідомлення правоохоронців.

Фіксація обставин ДТП у Ніжині

На місце події оперативно прибули інспектори патрульної поліції та слідчий Ніжинського районного відділку поліції, аби задокументувати факт аварії належним чином. 53-річного водія затримали до встановлення всіх обставин по справі.

Наразі за фактом трагічної загибелі правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, як у Запорізькій міській дитячій лікарні №5 вибухнув скандал через те, що у медичного персоналу не вистачало часу на догляд за 1-річною дитиною. Хлопчика замикали самого в палаті, де він сидів весь у фекаліях і постійно плакав.