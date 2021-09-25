Легковик врізався у сміттєвоз в Дніпрі: загинула дівчина, ще троє людей постраждали (відео)

Легкову машину сильно стиснуло в результаті ДТП.

Уночі 25 вересня о пів на першу в Дніпрі сталася аварія. У ній загинула юна дівчина. Вона була в автомобілі "Mitsubishi Еvolution", який виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся зі сміттєвозом.

Про ДТП повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У машині дівчина була не одна — крім водія в легковику було троє пасажирів. Вони всі були затиснутими в зіпсованому автомобілі. Двох хлопців і дівчину вдалося врятувати — співробітники ДСНС зрізали двері, рульову колонку і центральну стійку, щоб витягнути їх і дістати тіло загиблої 2001 року народження. Вони застосували гідравлічний різак і розтискувач.

Трагедія сталася на проспекті Гагаріна в Соборному районі Дніпра.

Всі троє постраждалих доставлені в лікарню. У сміттєвозі "МАЗ" були водій і пасажир, вони не постраждали.

Всі нюанси ДТП встановлюються.

Раніше "Телеграф" писав, що в результаті ДТП в Києві загинула молода дівчина. Вона стояла на узбіччі в очікуванні громадського транспорту. У неї врізалися авто після аварії.