Рус

Легковик врізався у сміттєвоз в Дніпрі: загинула дівчина, ще троє людей постраждали (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Кадр з відео з місця події Новина оновлена 25 вересня 2021, 09:35
Кадр з відео з місця події

Легкову машину сильно стиснуло в результаті ДТП.

Уночі 25 вересня о пів на першу в Дніпрі сталася аварія. У ній загинула юна дівчина. Вона була в автомобілі "Mitsubishi Еvolution", який виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся зі сміттєвозом.

Про ДТП повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У машині дівчина була не одна — крім водія в легковику було троє пасажирів. Вони всі були затиснутими в зіпсованому автомобілі. Двох хлопців і дівчину вдалося врятувати — співробітники ДСНС зрізали двері, рульову колонку і центральну стійку, щоб витягнути їх і дістати тіло загиблої 2001 року народження. Вони застосували гідравлічний різак і розтискувач.

Трагедія сталася на проспекті Гагаріна в Соборному районі Дніпра.

Всі троє постраждалих доставлені в лікарню. У сміттєвозі "МАЗ" були водій і пасажир, вони не постраждали.

Всі нюанси ДТП встановлюються.

Раніше "Телеграф" писав, що в результаті ДТП в Києві загинула молода дівчина. Вона стояла на узбіччі в очікуванні громадського транспорту. У неї врізалися авто після аварії.

Теги:
#ДТП #Аварія #Дніпро #Сміттєвоз
Дмитро Разумков
Україна
Відставка Разумкова можлива вже в жовтні (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Відставка Разумкова можлива вже в жовтні (відео)
Дата публікації
Категорія
В Україні стає все більше водіїв з кожним роком
Водійські посвідчення в Україні видаватимуть по-новому: що зміниться
Дата публікації
Категорія
У Норвегії більше не будуть носити маски та обмежувати населення карантином
Друга країна Євросоюзу повернулася до доковідного життя: що заважає Україні
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру
Дата публікації
Категорія
Україна ризикує втратити національне суднобудування
Морський бій с Росією: що потрібно робити Україні