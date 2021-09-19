Загиблій було всього 22 роки: ексклюзивні деталі і фото з місця смертельного ДТП на Кільцевій в Києві

Обидва водії не постраждали.

У Києві на перехресті Великої Окружної та Газопровідної вулиць сталася аварія, в якій загинула молода дівчина.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

Водій мікроавтобуса "Фольксваген" повертав на Газопровідну, коли в нього по дотичній врізався легковик "Шевроле". Після удару водій останнього не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, де чекала на громадський транспорт 22-річна дівчина.

Після удару тіло дівчини відкинуло в кювет, від отриманих травм вона загинула на місці. Водії обох автомобілів не постраждали.

Відзначимо, що на цьому перехресті аварії трапляються не вперше і часто при подібних обставинах.

В цей час правоохоронці встановлюють всі деталі події та визначають, хто з водіїв допустив ДТП.

Як повідомлялося раніше, в Одесі співробітник поліції потрапив в ДТП, в якому загинула одна людина.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"