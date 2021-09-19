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Погибшей было всего 22 года: эксклюзивные детали и фото с места смертельного ДТП на Кольцевой в Киеве

Автор
Геннадий Лубенец
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ДТП в Киеве Новость обновлена 19 сентября 2021, 21:29
ДТП в Киеве

Оба водителя не пострадали.

В Киеве на перекрестке Большой Окружной и Газопроводной улиц произошла авария, в которой погибла молодая девушка.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Водитель микроавтобуса "Фольксваген" поворачивал на Газопроводную, когда в него по касательной врезалась легковушка "Шевроле". После удара водитель последнего потерял управление и вылетел на обочину, где дожидалась общественного транспорта 22-летняя девушка.

После удара тело девушки отбросило в кювет, от полученных травм она погибла на месте. Водители обоих автомобилей не пострадали.

Отметим, что на этом перекрестке аварии случаются не впервые и зачастую при подобных обстоятельствах.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали происшествия и определяют, кто из водителей допустил ДТП.

Как сообщалось ранее, в Одессе сотрудник полиции попал в ДТП, в котором погиб один человек.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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