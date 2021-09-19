Авто на скорости под 150 км/ч влетело в бусик и насмерть сбило девушку на остановке в Киеве (фото, видео)
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Водитель легкового автомобиля ехал на огромной скорости.
В Киеве на перекрестке Кольцевой и Газопроводной в воскресенье, 19 сентября, произошла смертельная ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, который насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке.
Об этом 19 сентября сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
По словам очевидцев, водитель микроавтобуса Volkswagen, ехал со стороны площади Шевченко по Кольцевой. Когда он хотел повернуть в сторону Газопроводной улицы, оттуда на встречу на огромной скорости выехал Chevrolet. Очевидцы аварии говорят, что седан ехал примерно 150 км/ч.
Водитель легкового авто ехал из Пущи-Водицы в сторону площади Шевченко, однако врезался в микроавтобус, после чего его понесло в сторону, где как раз стояла молодая женщина, которая ждала общественный транспорт. В результате наезда ей не удалось выжить после полученных травм.
Автомобиль Chevrolet, после того, как сбил пешехода, врезался в дерево.
На карте можно увидеть, где произошла смертельная авария.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 сентября в Мелитополе автомобиль наехал на гостей свадьбы, которые праздновали в ресторане "Крым" и как раз в тот момент вышли на улицу.
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