Авто на скорости под 150 км/ч влетело в бусик и насмерть сбило девушку на остановке в Киеве (фото, видео)

Водитель легкового автомобиля ехал на огромной скорости.

В Киеве на перекрестке Кольцевой и Газопроводной в воскресенье, 19 сентября, произошла смертельная ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, который насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке.

Об этом 19 сентября сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса Volkswagen, ехал со стороны площади Шевченко по Кольцевой. Когда он хотел повернуть в сторону Газопроводной улицы, оттуда на встречу на огромной скорости выехал Chevrolet. Очевидцы аварии говорят, что седан ехал примерно 150 км/ч.

В микроавтобус врезался седан

Легковое авто въехало в дерево

Водитель легкового авто ехал из Пущи-Водицы в сторону площади Шевченко, однако врезался в микроавтобус, после чего его понесло в сторону, где как раз стояла молодая женщина, которая ждала общественный транспорт. В результате наезда ей не удалось выжить после полученных травм.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью

О других пострадавших ничего не известно

Автомобиль Chevrolet, после того, как сбил пешехода, врезался в дерево.

На карте можно увидеть, где произошла смертельная авария.

ДТП на карте Киева

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 сентября в Мелитополе автомобиль наехал на гостей свадьбы, которые праздновали в ресторане "Крым" и как раз в тот момент вышли на улицу.