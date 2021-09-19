Укр

Авто на скорости под 150 км/ч влетело в бусик и насмерть сбило девушку на остановке в Киеве (фото, видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
154
В Киеве случилось смертельное ДТП Новость обновлена 19 сентября 2021, 17:56
В Киеве случилось смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля ехал на огромной скорости.

В Киеве на перекрестке Кольцевой и Газопроводной в воскресенье, 19 сентября, произошла смертельная ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, который насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке.

Об этом 19 сентября сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса Volkswagen, ехал со стороны площади Шевченко по Кольцевой. Когда он хотел повернуть в сторону Газопроводной улицы, оттуда на встречу на огромной скорости выехал Chevrolet. Очевидцы аварии говорят, что седан ехал примерно 150 км/ч.

В микроавтобус врезался седан
В микроавтобус врезался седан
Легковое авто въехало в дерево
Легковое авто въехало в дерево

Водитель легкового авто ехал из Пущи-Водицы в сторону площади Шевченко, однако врезался в микроавтобус, после чего его понесло в сторону, где как раз стояла молодая женщина, которая ждала общественный транспорт. В результате наезда ей не удалось выжить после полученных травм.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью
Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью
О других пострадавших ничего не известно
О других пострадавших ничего не известно

Автомобиль Chevrolet, после того, как сбил пешехода, врезался в дерево.

На карте можно увидеть, где произошла смертельная авария.

ДТП на карте Киева
ДТП на карте Киева

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 сентября в Мелитополе автомобиль наехал на гостей свадьбы, которые праздновали в ресторане "Крым" и как раз в тот момент вышли на улицу.

Теги:
#Киев #ДТП #Погибшие
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Интервью
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Категория
В Киеве представители ЛГБТ вышли на марш
С военными, поцелуями и легкой "обнажёнкой": как проходит Марш равенства в Киеве (фото)
Дата публикации
Категория
Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021
В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября
Дата публикации
Категория
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Дата публикации
Категория
Выборы в России
Главари "ДНР"-"ЛНР" показательно унизили "республиканские" паспорта