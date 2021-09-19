Авто на швидкості під 150 км / год влетіло в бусик і насмерть збило дівчину на зупинці в Києві (фото, відео)
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Водій легкового авто їхав на величезній швидкості.
У Києві на перехресті Кільцевої та Газопровідної в неділю, 19 вересня, сталася смертельна ДТП за участі мікроавтобуса та легкового автомобіля, який на смерть збив жінку, котра стояла на зупинці.
Про це 19 вересня повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
За словами очевидців, водій мікроавтобуса Volkswagen, їхав зі сторони площі Шевченка по Кільцевій. Коли він хотів повернути в бік Газопровідної вулиці, звідти на зустріч на величезній швидкості виїхав Chevrolet. Очевидці аварії кажуть, що седан їхав приблизно 150 км/год.
Водій легкового авто виїхав з Пущі-Водиці у бік площі Шевченка, проте врізався у мікроавтобус, після чого його понесло вбік, де якраз стояла молода жінка, котра чекала на громадський транспорт. В результаті наїзду їй не вдалося вижити після отриманих травм.
Автомобіль Chevrolet, після того, як збив пішохода, врізався у дерево.
На карті можна побачити, де сталася смертельна аварія.
Правоохоронці виясняють всі обставини трагедії.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 вересня в Мелітополі автомобіль наїхав на гостей весілля, котрі святкували у ресторані "Крим" і якраз в той момент вийшли на вулицю.
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