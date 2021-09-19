Весілля, яке запам’ятається надовго: в Мелітополі авто наїхало на людей біля ресторану (фото, відео)

Поліція стверджує, що молодий водій був тверезим

Варто сказати, що сама будівля ресторану "Крим" при місцевому етнографічному караїмському центрі, біля якого і сталася пригода, вже не раз страждала від автолюбителів-лихачів, так як розташована на крутому повороті перед спуском. Бувало, що машини в’їжджали прямо на ганок ресторану, ламаючи парапет і декоративне оформлення входу. Останній раз такі ситуації виникали в лютому минулого року протягом двох днів підряд. Один з власників будівлі — Юрій Макаров — в той момент знаходився у від’їзді і, повернувшись в місто, виявив наслідки автомобільних "атак".

Будівля етнографічного караїмського центру Кале з рестораном Крим Один з власників будівлі Юрій Макаров показує пошкодження Так парадний вхід в будівлю виглядав в лютому 2020 року

Але відбувалося це тоді, коли людей там не було. А в цей суботній вечір в розважальному закладі відзначали відразу два весілля і частина гостей якраз вийшла на свіже повітря. У них-то і врізався "жигуль".

Водій автомобіля "ВАЗ-21061" не впорався з керуванням

- Точно є троє постраждалих, в тому числі з переломами, — повідомив "Телеграфу" один з гостей заходу. — Три "швидких" поїхали з пацієнтами. Всіх пасажирів автомобіля теж затримали. Через надзвичайну подію виникли бійки, гості заходу намагалися самі вершити "справедливу" відплату, тому що молодий водій після того, що сталося, спробував втекти. Та ще й відбивався, бризкаючи з газового балончика. Хоча, може і не саме він, а хтось із пасажирів, але через водійське вікно. Люди захекалися. Ясна річ, що після того, як постраждали гості з обох весіль, в тому числі і мама однієї з наречених, людям було вже не до свята. У підсумку, все заспокоїлося і я поїхав.

У розпорядження "Телеграфа" потрапили відео з моменту затримання громадянами, а потім і правоохоронцями винуватця події.

- 18 вересня о 21:15 водій автомобіля "ВАЗ-21061", мешканець Мелітополя 1998 року народження, рухаючись по вулиці Героїв України, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини праворуч на тротуар, де скоїв наїзд на трьох громадян, — так повідомляє про ДТП місцева поліція.

В результаті події 35-річний мелітополець і дві гості з району віком 61-го та 53-х років отримали тілесні ушкодження. Постраждалі були госпіталізовані до лікарні.

За даними відділу комунікації поліції Запорізької області, водія легковика, який намагався втекти з місця дорожньо-транспортної пригоди, затримали свідки події і передали працівникам міліції.

Також повідомляється, що поліцейські за допомогою алкотестера Drager встановили, що водій перебував у тверезому стані. А в медичному закладі, куди його доставили патрульні, провели повторне дослідження на предмет сп’яніння. Тут також підтвердили, що водій був тверезий.

В даний час легковик зі слідами механічних пошкоджень вилучений. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводиться досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25-річний поліцейський влаштував ДТП в Одесі.