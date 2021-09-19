Свадьба, которая запомнится надолго: в Мелитополе авто наехало на людей у ресторана (фото, видео)

Полиция утверждает, что молодой водитель был трезвым

Стоит сказать, что само здание ресторана "Крым" при местной этнографическом караимском центре, возле которого и случилось происшествие, уже не однажды страдало от автолюбителей-лихачей, так как расположено на крутом повороте перед спуском. Бывало, что машины въезжали прямо на крыльцо ресторана, ломая парапет и декоративное оформление входа. Последний раз такие ситуации возникали в феврале прошлого года в течение двух дней подряд. Один из владельцев здания – Юрий Макаров – в тот момент находился в отъезде и, вернувшись в город, обнаружил последствия автомобильных "атак".

Здание этнографического караимского центра Кале с рестораном Крым Один из владельцев здания Юрий Макаров показывает повреждения Так парадный вход в здание выглядел в феврале 2020 года

Но происходило это тогда, когда людей там не было. А в этот субботний вечер в развлекательном заведении отмечали сразу две свадьбы и часть гостей как раз вышла на свежий воздух. В них-то и врезался "жигуленок".

Водитель автомобиля "ВАЗ-21061" не справился с управлением

- Точно есть трое пострадавших, в том числе с переломами, — сообщил "Телеграфу" один из гостей мероприятия. — Три "скорых" уехали с пациентами. Всех пассажиров автомобиля тоже задержали. Из-за ЧП возникли потасовки, гости мероприятия пытались сами вершить "справедливое" возмездие, потому что молодой водитель после случившегося попытался сбежать. Да еще и отбивался, брызгая из газового баллончика. Хотя, может и не именно он, а кто-то из пассажиров, но через водительское окно. Люди закашлялись. Понятное дело, что после того, как пострадали гости с обеих свадеб, в том числе и мама одной из невест, людям было уже не до праздника. В итоге, все успокоилось и я уехал.

В распоряжение "Телеграфа" попали видео с момента задержания гражданами, а затем и правоохранителями виновника происшествия.

- 18 сентября в 21:15 водитель автомобиля "ВАЗ-21061", житель Мелитополя 1998 года рождения, двигаясь по улице Героев Украины, не справился с управлением выехал за границы проезжей части справа на тротуар, где совершил наезд на трех граждан, — так сообщает о ДТП местная полиция.

В результате происшествия 35-летний мелитополец и две гостьи из района возрастом 61 и 53 года получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

По данным отдела коммуникации полиции Запорожской области, водителя легковушки, который пытался покинуть место дорожно-транспортного происшествия, задержали свидетели происшествия и передали работникам милиции.

Также сообщается, что полицейские с помощью алкотестера Drager установили, что водитель находился в трезвом состоянии. А в медицинском учреждении, куда его доставили патрульные, провели повторное исследование на предмет опьянения. Здесь также подтвердили, что водитель был трезв.

В настоящее время легковушка со следами механических повреждений изъята. По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25-летний полицейский устроил ДТП в Одессе.