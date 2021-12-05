Гулял с сестричкой и убежал: вскрылись новые обстоятельства гибели 9-летнего мальчика на Николаевщине
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Отец мальчика пытался отыскать его самостоятельно, но не смог.
В Николаевской области в воскресенье, 5 декабря, был найден мертвым девятилетний Артур Василишин. Мальчика искали всю ночь, для чего к поискам были привлечены волонтеры, кинологи и поисковая группа из Одессы. Отец мальчика рассказал детали о том, что случилось в тот день.
Об этом информирует полиция области.
Отмечается, что происшествие произошло в пгт. Кривое Озеро, а тело погибшего обнаружили в реке Кодыма.
Отец погибшего мальчика рассказал, что сын играл во дворе с сестрой. Мужчина говорит, что заметил, как мальчик перелез через сетку и убежал в поле. После этого он побежал за ним, но уже не смог его найти.
Мужчина говорит, что порыскал по окрестностям и в селе, но это закончилось ничем.
Как сообщалось ранее, мальчик исчез около 15:00 4 декабря. Известно, что у него были проблемы со здоровьем.
Окончательная версия его гибели будет сообщена по итогам экспертизы, однако можно предположить, что он утонул.
Напомним, в Волынской области 36-летний мужчина сказал, что хочет пожить за пределами цивилизации, взял палатку и ушел в неизвестном направлении. Его ищут более пяти дней.
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