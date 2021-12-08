Задушила ребенка и выбросилась из окна: в Харькове полиция расследует трагедию на Салтовке (фото)

Женщина выжила после прыжка, находится в реанимации.

В Харькове около 4 утра 8 декабря произошла трагедия — мать вероятно задушила собственного двухлетнего сына и выбросилась из окна. Женщина жива, находится в больнице под охраной. Полиция начала уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Об этом сообщает сайт ведомства.

Трагическая смерть малыша и неудавшийся суицид произошли на улице Академика Павлова ранним утром. 36-летняя женщина сама позвонила копам и сообщила про смерть ребенка. Она пыталась свести счеты с жизнью, выпрыгнув с четвертого этажа. Как сообщают в больнице неотложной помощи — у нее нестабильный перелом тазовых костей и сломанные ребра. Полиция охраняет ее палату.

Тело мальчика нашли в квартире на диване. Возле него был пояс от халата.

Предварительная причина смерти малыша - удушение

Также прокуратура опубликовала фото, на котором видна стремянка. Ее женщина, вероятно использовала при попытке суицида.

Стремянка на балконе возле окна

Что известно о семье

Женщина проживала со своим отцом в трехкомнатной квартире на Салтовке. Мальчик посещал детский сад. Соседи рассказывают — ребенок был поздним и желанным. На снимках с места трагедии видны множество детских игрушек и предметов быта.

Соседи рассказываю, что женщина о сыне заботилась

Отец малыша находится не в Харькове, по сообщениям в СМИ, он — на заработках в России. Другие источники сообщают о семейных трудностях, что женщина воспитывала малыша одна, находясь в декрете. Также появилась информация от городской мэрии о возможном тяжелом заболевании у матери и приемом ею препаратов. Эту информацию проверят правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал про смерть ребенка в Николаевской области. Его тело нашли в камышах после безрезультатных поисков в течение суток.