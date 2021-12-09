Укр

После ДТП - в петлю: под Черкассами водитель сбил ребенка и устроил самосуд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Девочка шла по обочине Новость обновлена 09 декабря 2021, 09:59
Девочка шла по обочине

С места аварии водитель скрылся и поехал домой.

Муки совести чуть не довели до смерти жителя Черкасчины. Мужчина ехал за рулем выпившим и сбил девочку, которая шла по обочине. В страхе перед наказанием он пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает местный сайт "Про все".

В селе Ярошовка Черкасской области мужчина за рулем "Москвича" снес школьницу, идущую вдоль дороги. С места аварии он сбежал, а девочку забрала "скорая". О факте наезда в полицию сообщил очевидец. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушибы ног, головы, плеча. Состояние девочки — удовлетворительное.

В селе Ярошовка проживает менее 2 тысяч человек
В селе Ярошовка проживает менее 2 тысяч человек

Родители девочки утверждают, что жена водителя им все компенсирует, а также говорят про скользкую дорогу в тот день.

Про инцидент, произошедший на выходных, стало известно только теперь — ни мужчина, ни родители пострадавшего ребенка к правоохранителям не обратились. Вероятного виновника аварии также госпитализировали — после попытки повеситься. Жена достала его из петли. Правоохранители приехали после этого. Мужчину уже выписали из больницы.

Полиция о ДТП и пострадавшей получила информацию от врачей. Мужчине может грозить ответственность за пьяное вождение и побег с места аварии.

Ранее "Телеграф" писал о женщине в Харькове, которую подозревают в убийстве собственного сына. Она также выпрыгнула из окна, но осталась жива — диагностировали переломы.

Теги:
#Черкасская область #ДТП #Ребенок
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