У Луцьку підліток під час погоні збив натовп пішоходів: момент потрапив на відео

Малолітні жителі Луцька порушили ПДР, після чого влетіли в натовп пішоходів і намагалися втекти, але протаранили дерево, електроопору та дорожній знак

У Луцьку в неділю, 12 грудня, неповнолітній водій Renault з малолітніми приятелями намагався втекти від поліцейських, які його переслідували. Але погоня обернулася трагедією: легковик влетів у натовп людей, серед яких була і маленька дитина.

Як повідомили в управлінні поліції Волинської області, ДТП сталася близько 15:00. Renault Megane перетнув подвійну суцільну і не відреагував на вимогу поліцейських зупинитися. Поки копи намагалися наздогнати легковик, підлітки у ньому знімали все це на відео і навіть встигали викласти у мережу.

На проспекті Соборності авто проїхало на червоний і влетіло в натовп: постраждало 5 людей, серед яких мама та 5-річна дитина.

У Луцьку збили 5 пішоходів

Але навіть збивши людей, підліток та його 15-16-річні друзі хотіли втекти, але не вийшло: машина врізалася в дерево, електроопору та дорожній знак.

ДТП у Луцьку

І водія, і двох його пасажирів затримали. На місце прибуло 6 швидких, які забрали всіх постраждалих до лікарень. Відомості про ДТП будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розслідування продовжується.

Відео наїзду на людей ми не публікуємо на сайті з етичних міркувань, але бажаючі (18+) можуть побачити його, перейшовши за посиланням на наш Телеграм-канал.

Нагадаємо, що раніше в Дніпрі вантажівка знесла теплотрасу і врізалася в багатоповерхівку: момент також потрапив на відео.