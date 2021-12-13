Що відомо про підлітка, який збив на "зебрі" у Луцьку 6 людей (відео)

Студента училища взято під варту: йому загрожує до 8 років в’язниці

У Луцьку взяли під варту 16-річного хлопця, який, перебуваючи за кермом Renault Megane, пролетів на червоний сигнал світлофора та влетів у натовп пішоходів.

В управлінні поліції Волинської області розповіли, що хлопець, як і двоє його пасажирів-однолітків, є студентами першого курсу вищого професійного училища Луцька. Раніше в жодних конфліктах вони не були помічені, а їхні сім’ї на обліку в поліції не перебували.

Незадовго до наїзду на натовп на сторінках підлітків у соцмережах з’явилися відео покатушок містом із гучною музикою.

Ймовірно, після цього водій перетнув подвійну суцільну, проігнорував сигнал поліції зупинитися і в результаті погоні протаранив людей, дорожній знак, дерево та електроопору. Спроба трійці втекти виявилася марною.

На момент виходу новини винуватець резонансної ДТП перебуває в ізоляторі. Тим часом шість людей, яких він збив, залишаються у лікарнях. За життя у реанімації борються 39-річна жінка та її 5-річний син. Ще у чотирьох постраждалих — численні переломи та забої.

За фактом "порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження", підлітку з Луцька загрожує від трьох до восьми років в’язниці.

Зазначимо, що у Харкові восени трапилася подібна резонансна аварія за участю підлітків. 26 жовтня Infiniti, за кермом якої був 16-річний Коля Харківський, промайнула на заборонний сигнал світлофора на одній з великих транспортних магістралей Харкова і влетіла до Chevrolet. Його водій загинув. Спочатку Харківський заявляв, що не пам’ятає моменту аварії, при цьому зізнався журналістам, що намагався гальмувати. Спочатку повідомлялося, що Infiniti могли мати проблеми з гальмами. Але згодом машину перевірили експерти, а Коля визнав провину.