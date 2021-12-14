"Увидела, как передо мной отлетает женщина": жертва массового ДТП рассказала, как 16-летний подросток сбил толпу в Луцке

Резонансная авария произошла в воскресенье, 12 декабря.

В Луцке автомобиль, уходя от полицейской погони, влетел в толпу пешеходов на переходе. За рулем был несовершеннолетний — его задержала полиция. Пострадали шестеро человек. Среди них была женщина с пятилетним ребенком — ее от удара подняло в воздух.

Об этом рассказала одна из пострадавших в ДТП, сообщает PavlovskyNews.

Момент удара описала одна из пострадавших — воспитательница из детского дошкольного учреждения Елена Ткачук. Она отметила, что все произошло очень быстро. Все что помнит пострадавшая — резкая боль: "потом увидела, как передо мной отлетает женщина и едет машина на очень большой скорости". Пострадавшая отмечает, что жертву подняло очень высоко и отбросило.

Ткачук в ДТП получила перелом костей ноги и ушиб локтя, пострадала также ее сестра. 39-летняя женщина Елена Коломийчук, которая переходила дорогу с ребенком — в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации. "Телеграф" писал, что она находится на искусственной вентиляции легких и, по имеющимся данным, в сознание не приходила. Ее маленький сын также в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ссадинами, ушибами. Местные СМИ сообщают, что из горбюджета на лечение женщины выделят 100 тысяч гривен.

16-летний подросток, который был за рулем авто, взят под стражу. Известно, что он — студент училища и ему грозит до восьми лет за решеткой.