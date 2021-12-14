"Побачила, як переді мною відлітає жінка": жертва масової ДТП розповіла, як 16-річний підліток збив натовп у Луцьку

Резонансна аварія сталася у неділю, 12 грудня.

У Луцьку автомобіль, уникаючи поліцейської погоні, влетів у натовп пішоходів на переході. За кермом був неповнолітній – його затримала поліція. Постраждали шестеро людей. Серед них була жінка з п’ятирічною дитиною – її від удару підняло у повітря.

Про це розповіла одна із постраждалих у ДТП, повідомляє PavlovskyNews.

Момент удару описала одна із постраждалих – вихователька з дитячої дошкільної установи Олена Ткачук. Вона наголосила, що все сталося дуже швидко. Все, що памʼятає постраждала, — різкий біль: "потім побачила, як переді мною відлітає жінка і їде машина на дуже великій швидкості". Потерпіла зазначає, що жертву підняло дуже високо та відкинуло.

Ткачук у ДТП отримала перелом кісток ноги та забій ліктя, постраждала також її сестра. 39-річна жінка Олена Коломійчук, яка переходила дорогу з дитиною – у тяжкому стані. Вона перебуває у реанімації. "Телеграф" писав, що вона перебуває на штучній вентиляції легень і, за наявними даними, до тями не приходила. Її маленький син також у лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, саднами, забоями. Місцеві ЗМІ повідомляють, що з міськбюджету на лікування жінки виділять 100 тисяч гривень.

16-річного підлітка, який був за кермом авто, взято під варту. Відомо, що він студент училища і йому загрожує до восьми років за ґратами.