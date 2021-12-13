"Є загроза життю": у Луцьку розповіли про постраждалих у ДТП пішоходів, яких збили на авто підлітки

Лікарі борються за життя 39-річної мами 5-річного хлопчика, який також постраждав у цій аварії

Стали відомі подробиці про постраждалих лучан, яких збив на авто 16-річний підліток під час погоні від патрульної поліції. Найбільше травм отримали 5-річний хлопчик та його 39-річна мама, яку підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією місцевого ЗМІ "Волинські Новини", яке посилається на заввідділенням екстреної медичної допомоги Миколу Пемпка, мама дитини перебуває в реанімації, її стан оцінюють як украй тяжкий.

У жінки, кажуть медики, діагностували тяжку травму мозку, переломи руки та ноги. Відомо, що вона перенесла операцію.

"Є загроза її життю. Травми жінки вкрай важкі, до тями вона ще не приходила. В даний час вона підключена до апарату ШВЛ", — каже Пемпко, додаючи, що жінці доведеться перенести ще мінімум дві операції.

Її чоловік зараз перебуває за кордоном, а 5-річний син — у дитячій обласній лікарні. За його життя також борються медики.

Що ж до решти чотирьох постраждалих, у них діагностували численні переломи. Вони відновлюються після ДТП вдома.

Нагадаємо, що у Луцьку взяли під варту 16-річного хлопця, який, перебуваючи за кермом Renault Megane, пролетів на червоний сигнал світлофора та влетів у натовп пішоходів. Незадовго до наїзду на натовп на сторінках підлітків у соцмережах з’явилися відео покатушок містом із гучною музикою. Ймовірно, після цього водій перетнув подвійну суцільну, проігнорував сигнал поліції зупинитися і в результаті погоні протаранив людей, дорожній знак, дерево та електроопору.