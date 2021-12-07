Колю Харківського перевірили на осудність: результат експертизи

У жовтневому ДТП у Харкові загинув Ігор Носов — водій повертав, коли в нього влетіло інше авто.

Микола Харківський, який був за кермом автомобіля Infiniti, що пролетів на великій швидкості перехрестя в Харкові, усвідомлював свої дії під час ДТП.

Про це повідомляє Newsroom із посиланням на адвоката постраждалої сторони.

Як пише правозахисник Ігор Черняк, Харківського визнали зрозумілим і перешкод для притягнення до кримінальної відповідальності немає.

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Нагадаємо, трагічна аварія сталася у Харкові на проспекті Гагаріна понад місяць тому — 26 жовтня. За кермом був місцевий представник "проблемної молоді" Микола Харківський. Спочатку захист наголошував на тому, що хлопець не пам’ятає моменту аварії і його батько стверджував, що за кермом міг бути не він.

Те, що за кермом був підліток, довела експертиза. Через деякий час і сам Харківський зізнався у ДТП. Як повідомляла його адвокат, він відійшов від шоку. Наразі підозрюваного підлітка тримають під вартою.

Раніше "Телеграф" писав, що допомогти із встановленням правди та стежити за судовим процесом зголосилися група харківських бізнесменів. Вони об’єдналися в організацію, яка надаватиме адвокатську допомогу потерпілим без оплати послуг.