Укр

Колю Харьковского проверили на вменяемость: результат экспертизы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
463
Николай Харьковский находится в СИЗО Новость обновлена 07 декабря 2021, 16:01
Николай Харьковский находится в СИЗО

В октябрьском ДТП в Харькове погиб Игорь Носов — водитель поворачивал, когда в него влетело другое авто.

Николай Харьковский, который был за рулем автомобиля Infiniti, пролетевшего на большой скорости перекресток в Харькове, осознавал свои действия во время совершения ДТП.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на адвоката пострадавшей стороны.

Как пишет правозащитник Игорь Черняк, Харьковского признали вменяемым и преград для привлечения к уголовной ответственности нет.

Пост на странице доступен не всем пользователями, его выложили в соцсетях
Пост на странице доступен не всем пользователями, его выложили в соцсетях

Напомним, трагическая авария произошла в Харькове на проспекте Гагарина более месяца назад — 26 октября. За рулем был местный представитель "проблемной молодежи" — Николай Харьковский. Поначалу защита упирала на то, что парень не помнит момента аварии и его отец утверждал, что за рулем мог быть не он.

То, что за рулем был именно подросток, доказала экспертиза. Через некоторое время и сам Харьковский признался в совершении ДТП. Как сообщала его адвокат — он отошел от шока. В настоящее время подозреваемого подростка содержат под стражей.

Ранее "Телеграф" писал, что помочь с установлением правды и следить за судебным процессом вызвалась группа харьковских бизнесменов. Они объединились в организацию, которая будет оказывать адвокатскую помощь пострадавшим без оплаты услуг.

Теги:
#ДТП #Харьков #Коля Харьковский
Джозеф Байден и Владимир Путин обсудят Украину
Политика
В Белом доме пригрозили Путину серьезным ударом по экономике из-за Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джозеф Байден и Владимир Путин обсудят Украину
В Белом доме пригрозили Путину серьезным ударом по экономике из-за Украины
Дата публикации
Категория
Рабочие уже размещают еловые ветки
В Киеве монтируют главную елку страны: как выглядит новогодняя красавица (эксклюзивный фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский находится в СИЗО
Колю Харьковского проверили на вменяемость: результат экспертизы
Дата публикации
Категория
Оба автотранспортных средства искорежило в аварии
Фатальное ДТП под Черниговом: пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них - подросток (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Юношеская сборная Украины по фехтованию на рапирах с тренерами
Украинские фехтовальщицы выиграли Кубок мира, победив в финале Россию