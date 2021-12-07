Колю Харьковского проверили на вменяемость: результат экспертизы

В октябрьском ДТП в Харькове погиб Игорь Носов — водитель поворачивал, когда в него влетело другое авто.

Николай Харьковский, который был за рулем автомобиля Infiniti, пролетевшего на большой скорости перекресток в Харькове, осознавал свои действия во время совершения ДТП.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на адвоката пострадавшей стороны.

Как пишет правозащитник Игорь Черняк, Харьковского признали вменяемым и преград для привлечения к уголовной ответственности нет.

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Напомним, трагическая авария произошла в Харькове на проспекте Гагарина более месяца назад — 26 октября. За рулем был местный представитель "проблемной молодежи" — Николай Харьковский. Поначалу защита упирала на то, что парень не помнит момента аварии и его отец утверждал, что за рулем мог быть не он.

То, что за рулем был именно подросток, доказала экспертиза. Через некоторое время и сам Харьковский признался в совершении ДТП. Как сообщала его адвокат — он отошел от шока. В настоящее время подозреваемого подростка содержат под стражей.

Ранее "Телеграф" писал, что помочь с установлением правды и следить за судебным процессом вызвалась группа харьковских бизнесменов. Они объединились в организацию, которая будет оказывать адвокатскую помощь пострадавшим без оплаты услуг.