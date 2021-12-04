"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)

В харьковском СИЗО несовершеннолетние заключенные живут отдельно от взрослых и ходят в школу

За последнее время Харьков потрясли несколько аварий: с 16-летним Колей Харьковским, харьковчанином под наркотиками, который сбил детей на перекрестке, водителем фуры, раздавившей такси на Окружной… Обычно все подозреваемые в таких ДТП или же другого рода преступлениях попадают в государственное учреждение "Харьковский следственный изолятор", находящееся неподалеку станции метро "Южный вокзал".

"Телеграф" побывал в СИЗО в Харькове, где ранее находились виновники страшной аварии на Сумской Елена Зайцева и Геннадий Дронов, а сейчас ожидает приговора Николай Харьковский. По каким правилам живут заключенные – подробнее в нашем материале.

Цифры на окнах и коты

Высокий забор, егоза, датчики движения и запись всех паспортных данных при входе – территория СИЗО тщательно охраняется и просто так сюда не зайти (как и не выйти). На входе пахнет хлоркой, а при открытии дверей слышится специфический звон.

Харьковский следственный изолятор

Вход в СИЗО

Территория изолятора

Как рассказывает заместитель начальника учреждения Дмитрий Холод, работающий здесь более 20 лет, сейчас в изоляторе находится 1650 человек при плановом наполнении в 2020. Хотя движение, по его словам, огромное. В среднем за год через харьковское СИЗО проходит порядка 55 тысяч человек. Бывало, когда показатель наполненности превышал четыре тысячи. Как пояснил Холод, ситуация поменялась, в том числе, из-за новых норм законодательства. Если раньше в одной камере могло находиться 40-50 человек, то сейчас в большеместной – не более 18. Но в основном здесь маломестные камеры, в которых пребывает от двух до восьми человек. В штате СИЗО насчитывается 230 сотрудников.

Рисунок в одном из дворов СИЗО

Во дворе СИЗО расположен Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Примерно на этом же месте до 1978 года приводили в силу исполнение приговора самой высшей меры – смертную казнь. Сейчас об этом ничего не напоминает.

Место, где раньше казнили людей

Тут (да и по всей территории) спокойно гуляют коты. Сотрудники говорят, что благодаря животным нет мышей и крыс.

Местный житель

Со стороны улицы на зданиях ряд цифр возле окон: так можно определить расположение той или иной камеры.

Номера на стенах

Законодательство о предварительном заключении предполагает раздельное содержание всех категорий граждан: осужденные находятся отдельно от тех, кто еще под следствием; женщины – от мужчин; те, кто совершил преступление впервые, отдельно от рецидивистов; дети – в своем корпусе. Из более 1500 человек, которые тут содержатся, только 112 женщин и 12 детей.

СИЗО в Харькове

Доставка в камеру и парикмахерская

Первое место, куда попадает, как тут говорят, новая прибыль – сборное отделение. Там человека досматривают, с ним работает психолог.

Сборное отделение

Рядом с этой комнатой кабинет, где задержанного фотографируют, а также снимают его отпечатки пальцев. Делают это с помощью специального раствора, но сотрудники мечтают об автоматическом сканнере.

Фотолаборатория

Здесь снимают отпечатки пальцев

"Если театр начинается с вешалки, то тюрьма – с банно-прачечного комбината и пищеблока", — говорит Холод и ведет нас на экскурсию в один из корпусов.

Видно, что в помещениях недавно прошел ремонт, закуплено новое оборудование. Средствами, рассказывает замначальника, помогла мэрия города Харькова, выделив для этих целей более миллиона гривен.

Стиральные машины

Банно-прачечный цех

Мы проходим мимо стиральных и сушильных машин в еще одну комнату. Как оказалось, это парикмахерская.

Парикмахерская

Далее следуем в пищеблок. Как рассказывает заведующий столовой Игорь Потапов, в СИЗО предусмотрено трехразовое питание. В меню: картофельное пюре с мясом на завтрак, ячневый суп, кукурузная каша с мясом и салат из свежей капусты на обед, каша пшеничная с мясом – ужин. Мясной ассортимент сейчас представлен говядиной, есть в рационе и рыба.

"Минтай заехала, а был морской окунь. Мы так дома не питаемся! Выбираем селедку, чтобы подешевле", — добавляет Потапов.

Столовая

Столовая разделена на мясной, рыбный, овощной цех. В общем, все как в обычных столовых – только без обеденных столов. Если в колониях все заключенные питаются в одном помещении вместе, то в СИЗО действует иная система. Приготовленные блюда помещают в специальные термосы, а потом разносят по камерам.

Процесс приготовления обеда

Термосы для разноса блюд

Стоит сказать, что некоторые заключенные от еды отказываются.

"Некоторые привыкли питаться домашней пищей или в ресторанах, — говорит Холод. – Законодательно это разрешено, пожалуйста, можно хоть каждый день питаться из передач, если можете такое позволить".

Отметим, что в СИЗО самостоятельно выпекают хлеб. Причем не используют разрыхлителей или ароматизаторов, а только муку первого сорта, воду и соль. Хлеб выдается один раз в день по 593 грамма каждому заключенному. Аромат свежевыпеченного хлеба раздается еще на улице! Мы не смогли отказаться от предложения угоститься кусочком: хлеб воздушный, вкусный и сытный.

Выпекание хлеба

Расстойка теста

Куда бы не заходили – сушильный зал или столовая – везде кипит работа. Отметим, что работают сами заключенные. Так, в СИЗО функционирует отделение социально-психологической службы по хозяйственному обслуживанию. Осужденные готовят и раздают пищу, убирают, разгружают, ремонтируют… Все получают заработную плату. "Минималка" составляет 6 тысяч гривен, но никакой "налички": средства выплачиваются на лицевые счета. Деньги обычно переводят родным или направляют на погашение исков или оплаты алиментов.

"Запрещенка" от бабулек: крошечные телефоны и наркотики

Жесткий контроль при входе в СИЗО проходят не только посетители, а и все переданные вещи. В среднем за день сюда поступает около 60 передач, а посылок – примерно сотня. К слову, на территории работает как Укрпочта, так и Новая.

Посылки

Можно передавать любые продукты питания, не домашнего приготовления и не требующие термической обработки, также разрешены скоро готовящиеся продукты. Конечно же, передают одежду, обувь…

В комнате приема передач, где работает несколько сотрудников, нас встречает инспектор Любовь Базавлук. Она рассказывает, что порой передачи приходится разрезать на несколько частей, потому как в них часто скрываются "находки". Самые популярные – наркотики, телефоны, спиртное. К слову, все нарушения фиксируются, а самые креативные инспекторы фотографируют. Снимков накопилось уже прилично!

"Вчера опять были наркотики – в рыбе, сверток под жабрами. Сейчас много наркоманов, поэтому часто находим в посылках запрещенные вещества. "Травку", например, прячут в зеленом чае. Но она пахнет или отличается по цвету. Если уж сомневаемся, можем подпалить – запах будет. Кстати, запах "травы" я только здесь, на работе, узнала (смеется. – Авт.). Сейчас появились новые синтетические наркотики, которые надо в меньшем количестве, их искать тяжелее. А еще такие маленькие телефончики передают, размером с флешку. Такое ощущение, что их специально для тюрьмы создавали", — перечисляет Базавлук.

Еще тут есть специальная машина, которая проверяет вещи, как в аэропортах.

Запрещенные "находки" в передачах

Паспортные данные того, кто передает что-либо в СИЗО, документируются. Иногда с передачами приходят, как рассказывает инспектор, бабульки – самые обычные на вид. Оказывается, знакомые осужденных используют пожилых людей, часто нуждающихся в деньгах, чтобы те выполняли роль "курьеров" и передавали те же наркотики.

Режим дня в СИЗО

Подъем в СИЗО – в 6 утра под гимн Украины. По громкой связи оператор говорит: "Внимание, в учреждении объявляется подъем". И после этого начинается движение. Банные процедуры, завтраки, проверки, обеды, прогулки, свидания с адвокатами и родственниками… Отбой в 22.00, то же по громкой связи.

В одном из корпусов

На огромной территории расположено шесть режимных корпусов, каждый из которых работает по индивидуальному графику. Есть пять распорядков дня: для взрослых заключенных, несовершеннолетних, отделения хозяйственной обслуги, медицинской части и работающих в производственных мастерских. Взрослые гуляют по одному часу в день, дети – два. Всех желающих из камер проводят в прогулочные дворики.

Прогулочный дворик

Распорядок дня заключенного

Есть в распорядке дня у заключенных и время на встречи – до 4 часов в день, но через стекло. В связи с пандемией коронавируса есть ограничения для посетителей. Кстати, прививки сделали все сотрудники. Вакцинация проходит каждую неделю и среди заключенных. По словам Холода, вакцинированы около 900 человек из полутора тысяч.

Следственный кабинет

Несовершеннолетние в СИЗО: ломают краны и ходят в школу

Отдельно расположен женский корпус, несколько мужских, а в одном из зданий находятся несовершеннолетние, которым от 14 до 18 лет. Самому юному заключенному на данный момент – 16 лет. В корпус к несовершеннолетним мы и следуем.

У всех "жителей" типичные условия в камерах, отличается только количество кроватей. Есть телевизор, мойка, туалет и душ. По последним рекомендациям цветовая гамма в камере должна быть выполнена в серых тонах.

Дверь в камеру

Маломестная камера

Удобства в камере

В камере есть телевизор

"Эта категория, к которым очень мало кто приезжает. Из 12 человек передачи получают двое. На свидания приезжают, может, к двум-трем. Казалось бы, должно быть наоборот, раз дети… И это не новая тенденция, всегда так было", — рассказывает Холод.

По словам сотрудников, несовершеннолетние особо не дорожат какими-то условиями проживания.

"Привыкли жить на свободе, скажем, в таком вольном стиле. Здесь то же самое. Например, поломает кто-то кран. Ну, что сделаешь? Ремонтируем, разъясняем о том, что так делать нельзя. Стараемся занимать мальчиков полезными видами занятости", — отмечает замначальника.

Несовершеннолетние, находясь в СИЗО, обучаются в школе. Уроки длятся с 9 до 12 часов, вместе с учителями дети делают домашние задания.

Школа

Физкультура проходит в спортзале, оформленном в ярких цветах.

Спортзал

Тренажеры

Кроме того, заключенные регулярно посещают кабинет психолога.

"Занятия проводим почти ежедневно, как в группах, так и индивидуально. Можем рисовать, устраивать арт-терапии или двигательные тренинги. С новой прибылью работаем отдельно", — рассказывает психолог Светлана Фомина.

Кабинет психолога

Рисунки малолетних заключенных

Стеллаж с играми и книгами у психолога

По словам Холода, дети переживают изоляцию в четырех стенах крайне тяжело. Поэтому дела, касающиеся малолетних, по мнению замначальника, нужно рассматривать оперативнее, чтобы или освободить фигуранта, или этапировать в колонию.

"Дети друг другу надоедают. Мы их уже перемещали по несколько раз по камерам", — добавляет Холод.

В этом же корпусе расположена библиотека с фондом в более 11 тысяч. В СИЗО говорят, что такой библиотеки нет ни в одном следственном изоляторе.

Библиотека

Фонд библиотеки - более 11 тысяч экземпляров

Как рассказывает заведующая Ирина Грицик, работающая здесь уже более 20 лет, заключенные отказываются от детективного жанра, пытаются наверстать школьную программу, в спросе – классика, исторические романы, приключения. Кроме того, у женщин в ходу Донцова, Маринина, Устинова.

"Детям вообще не даю детективный жанр, направляю, мол, давайте перестраиваться. И обязательно даю классику. Даже если не прочитают, то хоть посмотрят, что есть Стельмах или Франко. Есть у нас и "Гарри Поттер", Жюль Верн, Джек Лондон, детские энциклопедии…" — перечисляет Грицик.

С мнением о том, что сейчас молодежь не особо любит читать, библиотекарь не согласна.

"Знаете, как раз говорят, мол, на свободе не довелось прочесть, то хоть тут. Школьную программу могут осваивать. Историю, классику спрашивают. Даже одного несовершеннолетнего, мальчик ромской национальности, мы тут научили читать!" – делится Грицик.

Гордость библиотеки – редкий экземпляр "Дон Кихота" на украинском языке (1950 год) и Собрание сочинений Ивана Тургенева (1884). В одной из книг сохранилась старая печать. Так и написано: "повреждение карандашом, спичкой ногтем и тому подобное влечет прекращение выдачи книг".

Раритетная книга

Печать-предупреждение в одной из книг

Заключенным можно пользоваться планшетом, но смотреть только определенный набор фильмов – научно-популярные, обучающие и не пропагандирующих насилие. Соцсети – под запретом, как и сайты порнографического характера. Отметим, что заключенный может попросить пользоваться каким-то порталом, но для этого нужно получить разрешение.

Вместо соцсетей – письма и звонки по разрешению

Харьковское СИЗО участвует в пилотном проекте Минюста IP-телефония. Людям, которые находятся под следствием, по закону запрещены звонки по телефону. Но можно получить разрешение на звонки, к примеру, родным, если судья не возражает. Услуга платная, по 14,80 гривен за 15 минут. Конечно, все разговоры пишутся, и в случае запроса правоохранителей могут прослушать беседу.

"Заключенный может совершенно легально звонить и не выдумывать незаконные ухищрения, чтобы иметь в камере мобильный телефон. Желающих очень много. Ничего такого нет в том, что кому-то нужно звонить маме, жене или ребенку", — считает Холод.

Пилотный проект IP-телефония

Расценки и правила

А еще заключенные пишут очень много писем, хотя так же с разрешения.

"Все любые движения человека здесь – с разрешения органа, за которым он числится. Пока у него нет приговора, он изолирован и все, что он хочет сделать – должен разрешить судья. На свидание идет, или звонит, или изъявил желание работать", — разъясняет замначальника.

Те, кто хочет отбывать наказание или ждать приговора в более комфортных условиях, могут выбрать платную камеру.

Платная камера

Удобства в платной камере

Пока что здесь такая одна, но идут работы по созданию второй. Кстати, рабочие делают ремонт под украинский хит "Файна" исполнителей KALUSH feat. Skofka.

Ремонт

Вторая платная камера нужна, потому что услуга пользуется популярностью. С момента открытия, а это больше года, в комнате с более комфортными условиями и дополнительной техникой не было ни одного пустующего дня.

"На средства с оплаты мы сделали ремонт нескольких камер, заменили сантехнику, часть ушло на канализацию. Идея работает. Конечно, в масштабах нашего изолятора – это не так много, но все же лучше, чем ничего", — комментирует Холод.

Отметим, что косметической ремонт большеместной камеры выходит в среднем 50-60 тысяч гривен.

Наркоманы и побеги

Заканчивая нашу экскурсию, интересуемся, как вообще ведут себя заключенные в СИЗО, есть ли буйные или требующие особого отношения.

"Сотрудникам СИЗО все равно, кто они там были до того, как попали под стражу. Здесь все – одинаковые для нас. Резонансный это человек или нет – мы действуем только по закону", — говорит Холод.

По словам сотрудников, в последнее время в учреждении стало больше наркозависимых. Например, пятеро из 17 новеньких – на метадоновой программе. Приезжая сюда у таких людей проявляется абстинентный синдром (определенный комплекс симптомов, возникающих у наркозависимых при отказе от употребления наркотических веществ).

"Наркоманы – это караул! С ними очень сложно работать. Практически каждую неделю вызываем психиатрическую бригаду из специализированной больницы, медики назначают лекарства, лечение – вплоть до мягкой фиксации. Такие люди на разговор не идут. Так что учимся на ходу, участвуем в различных обучающих программах по работе с наркозависимыми", — рассказал Холод.

Во дворе СИЗО

Самоубийств, говорит крестясь замначальника, в этом году не было. Но и такое случается.

"Основная тенденция, что касается направленной на себя агрессии, это шантаж. Говорят, что не согласны с тем, что помещены в СИЗО и совершили преступление, что незаконно задержали…. Наркоманы часто идут на шантажные действия", — рассказывает наш собеседник.

Из резонансных побегов в истории СИЗО замначальника вспоминает пару случаев. В 2006 году – Дмитрий Четвертухин, которому удалось пробраться сквозь "колючку", 2007 – Александр Замазий, занимающийся горным альпинизмом, спустился с крыши прогулочного дворика по трубе и перепрыгнул забор. Сейчас, уверяют в учреждении, меры безопасности усилили, так что организовать побег, как в фильмах, не выйдет.

Итак, помещения СИЗО в Харькове, которые мы увидели, чистые и отремонтированные. В камерах всего по минимуму, но они не выглядят запущенными. А кабинет психолога, библиотека, спортзал и вовсе радуют цветами и уютной атмосферой. Но все равно чего-то не хватает: мало света, коридоры кажутся бесконечными, непривычно слышать звон при открытии дверей, видеть засовы, "колючку" и небо в клеточку. Выходя из СИЗО на улицу понимаешь, что вольно вдыхать воздух – самая главная ценность.

Все фото в материале: Максим Иванов, "Телеграф"

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