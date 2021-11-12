Укр

Водителя, сбившего детей в Харькове, могут отпустить под залог

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Белый внедорожник, сбивший детей. Новость обновлена 12 ноября 2021, 20:50
Белый внедорожник, сбивший детей.

Он был за рулем под влиянием наркотиков.

Водитель, который сбил людей на пешеходном переходе в Харькове, может выйти под залог всего за 340 тысяч гривен либо проведет два месяца в СИЗО. Такую меру пресечения избрали в суде. Водитель подозревается по ч. 2 ст. 286-1 УК за нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. 

Об этом сообщает прокуратура. 

Факт наркотического опьянения подтвержден медэкспертизой. Наказание по статьи подразумевает от 3 до 8 лет за решеткой, и лишение права на управление автотранспортом от 5 до 8 лет. 

За рулем был владелец авто — 34-летний Дмитрий Лысенко. Об этом сообщил депутат горсовета Харькова Игорь Черняк. Иван Раина действительно ранее ездил на этом авто, но был лишен прав именно за езду в замутненном сознании — под воздействием алкоголя или наркотиков, пишет депутат. 

Напомним, ДТП с пострадавшим произошло на пересечении проспекта Науки и улицы Тобольской — водитель ехал на запрещающий сигнал и сбил двух детей 13 лет. Они с травмами попали в больницу. 

Ранее "Телеграф" писал, что в моче задержанного нашли метадон, а сам он рассказал о пользовании телефоном во время езды.

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#ДТП #Харьков #Суд
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