Водителя, сбившего детей в Харькове, могут отпустить под залог

Он был за рулем под влиянием наркотиков.

Водитель, который сбил людей на пешеходном переходе в Харькове, может выйти под залог всего за 340 тысяч гривен либо проведет два месяца в СИЗО. Такую меру пресечения избрали в суде. Водитель подозревается по ч. 2 ст. 286-1 УК за нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Об этом сообщает прокуратура.

Факт наркотического опьянения подтвержден медэкспертизой. Наказание по статьи подразумевает от 3 до 8 лет за решеткой, и лишение права на управление автотранспортом от 5 до 8 лет.

За рулем был владелец авто — 34-летний Дмитрий Лысенко. Об этом сообщил депутат горсовета Харькова Игорь Черняк. Иван Раина действительно ранее ездил на этом авто, но был лишен прав именно за езду в замутненном сознании — под воздействием алкоголя или наркотиков, пишет депутат.

Напомним, ДТП с пострадавшим произошло на пересечении проспекта Науки и улицы Тобольской — водитель ехал на запрещающий сигнал и сбил двух детей 13 лет. Они с травмами попали в больницу.

Ранее "Телеграф" писал, что в моче задержанного нашли метадон, а сам он рассказал о пользовании телефоном во время езды.