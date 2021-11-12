Водія, який збив дітей у Харкові, можуть відпустити під заставу

Він був за кермом під впливом наркотиків.

Водій, який збив людей на пішохідному переході у Харкові, може вийти під заставу лише за 340 тисяч гривень або проведе два місяці у СІЗО. Такий запобіжний захід обрали в суді. Водія підозрюють за ч. 2 ст. 286-1 КК за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння.

Про це повідомляє прокуратура.

Факт наркотичного сп’яніння підтверджено медекспертизою. Покарання за статтею передбачає від 3 до 8 років за ґратами, та позбавлення права на керування автотранспортом від 5 до 8 років.

За кермом був власник авто – 34-річний Дмитро Лисенко. Про це повідомив депутат міськради Харкова Ігор Черняк. Іван Раїна справді раніше їздив цим авто, але був позбавлений прав саме за їзду в смутній свідомості — під впливом алкоголю чи наркотиків, пише депутат.

Нагадаємо, ДТП із постраждалим сталося на перетині проспекту Науки та вулиці Тобольської – водій їхав на заборонний сигнал та збив двох дітей 13 років. Вони із травмами потрапили до лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що у сечі затриманого знайшли метадон, а сам він розповів про користування телефоном під час їзди.