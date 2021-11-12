Був під метадоном і дивився на телефон: нові деталі про водія, який збив дітей у Харкові

Діти йшли зі школи, коли до них влетіла Toyota.

Прокуратура підтвердила, що водій, який збив двох підлітків на пішохідному переході в Харкові, був у стані наркотичного сп’яніння. Це довів хімічний аналіз сечі. У ньому знайшли метадон.

Про це повідомляє "Супільне".

34-річний водій білого позашляховика пояснив, як сталася аварія. За його словами, він у цей час відволікся на телефон.

Toyota врізалася у дітей на перехресті проспекту Науки та Тобольської — хлопчик та дівчинка одночасно переходили переходом. Вони прямували зі школи додому. Водій перетинав перехрестя на сигнал світлофора, що забороняє рух.

Як раніше повідомляв "Телеграф", діти отримали травми, але залишилися живі — у них черепно-мозкові травми, дівчинці наклали шви.

Батько постраждалого хлопця — саме його позашляховик буквально "протягнув" через перехрестя, розповів, що у нього також болі в спині та пошкоджена рука, але хлопчик не сумує.

У тому ж місці через кілька годин сталася ще одна ДТП — патрульного, який охороняв місце попередньої аварії, збила жінка-водій.