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Чорний четвер у Харкові: на місці резонансної ДТП збили ще й патрульного (фото)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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До цього на проспекті Науки чоловік на пішохідному переході збив двох дітей Новина оновлена 11 листопада 2021, 20:04
До цього на проспекті Науки чоловік на пішохідному переході збив двох дітей

Пригода сталася близько 17 години.

У Харкові на проспекті Науки, де раніше чоловік на "Тойоті" збив двох 13-річних дітей, відбулася ще одна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє офіційний сайт патрульної поліції в Харківській області, в районі 17 години патрульні зупинили машину «Mazda», за кермом якої знаходилася 35-річна жінка. Дівчина була не згодна з рішенням поліції, що вона порушувала правила дорожнього руху і прийняла рішення залишити місце подій, внаслідок чого наїхала на одного з патрульних. Внаслідок наїзду постраждала і дівчина-водій, і патрульний, обидва негайно були доставлені до лікарні.

Наразі поліція з’ясовує всі деталі події.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чоловікові, який скоїв наїзд на дітей, загрожує від трьох до восьми років ув’язнення. Ймовірно, що чоловік перебував під впливом наркотичних речовин. У Мережі з’явилося відео, де 34-річний водій за кілька годин до аварії шукає "закладки" в одному з районів Харкова.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварії
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