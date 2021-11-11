Укр

Черный четверг в Харькове: на месте резонансного ДТП сбили еще и патрульного (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
До этого на проспекте Науки мужчина на пешеходном переходе сбил двоих детей Новость обновлена 11 ноября 2021, 20:04
До этого на проспекте Науки мужчина на пешеходном переходе сбил двоих детей

Происшествие случилось в районе 17 часов.

В Харькове на проспекте Науки, где ранее мужчина на "Тойоте" сбил двух 13-летних детей, состоялась еще одно дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает официальный сайт патрульной полиции в Харьковской области, в районе 17 часов патрульные остановили машину «Mazda», за рулем которой находилась 35-летняя женщина. Девушка была не согласна с решением полиции, что она нарушала правила дорожного движения, и приняла решение покинуть место событий, в результате чего наехала на одного из патрульных. В результате наезда пострадала и девушка-водитель, и патрульный, оба немедленно были доставлены в больницу.

На данный момент полиция выясняет все детали происшествия.

Как ранее сообщал "Телеграф", мужчине, который совершил наезд на детей, грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Не исключено, что мужчина пребывал под воздействием наркотических веществ. В Сети появилось видео, где 34-летний водитель за несколько часов до аварии ищет "закладку" в одном из районов Харькова.

Теги:
#ДТП #Харьков #Аварии
Началось все с трагедии с участием Елены Зайцевой
Харьков
Харьков аварийный: самые резонансные харьковские ДТП за последние годы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Началось все с трагедии с участием Елены Зайцевой
Харьков аварийный: самые резонансные харьковские ДТП за последние годы
Дата публикации
Категория
Момент аварии на проспекте Науки
В Харькове на "зебре" внедорожник сбил двоих детей: водитель может быть под действием наркотиков (видео)
Дата публикации
Категория
Украина оказалась в условиях острого дефицита энергоресурсов
Замёрзнет ли Украина этой зимой и почему мы оказались без угля, газа и электричества
Дата публикации
Категория
Путешествия в страны ЕС
Въезд для украинцев в ЕС: в какие страны и на каких условиях могут попасть туристы
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"