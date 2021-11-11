Черный четверг в Харькове: на месте резонансного ДТП сбили еще и патрульного (фото)

Происшествие случилось в районе 17 часов.

В Харькове на проспекте Науки, где ранее мужчина на "Тойоте" сбил двух 13-летних детей, состоялась еще одно дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает официальный сайт патрульной полиции в Харьковской области, в районе 17 часов патрульные остановили машину «Mazda», за рулем которой находилась 35-летняя женщина. Девушка была не согласна с решением полиции, что она нарушала правила дорожного движения, и приняла решение покинуть место событий, в результате чего наехала на одного из патрульных. В результате наезда пострадала и девушка-водитель, и патрульный, оба немедленно были доставлены в больницу.

На данный момент полиция выясняет все детали происшествия.

Как ранее сообщал "Телеграф", мужчине, который совершил наезд на детей, грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Не исключено, что мужчина пребывал под воздействием наркотических веществ. В Сети появилось видео, где 34-летний водитель за несколько часов до аварии ищет "закладку" в одном из районов Харькова.