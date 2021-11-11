Укр

Сбил детей на переходе: сколько "светит" виновнику ДТП на проспекте Науки в Харькове

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Автомобиль Toyota, сбивший двоих детей в Харькове Новость обновлена 11 ноября 2021, 19:58
Автомобиль Toyota, сбивший двоих детей в Харькове

Несовершеннолетние с травмами попали в больницу неотложной помощи

В Харькове в очередном резонансном ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской пострадали два 13-летних ребенка. Горе-водителя внедорожника, который мог быть под наркотиками, уже задержали.

Тем временем в полиции региона отчитались, что может угрожать виновнику ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних детей.

Известно, что виновником жуткой аварии оказался 34-летний мужчина, который на автомобиле Toyota Land Cruiser ехал по проспекту Науки на запрещенный сигнал светофора в то время, как по пешеходному переходу проспект переходили люди. Под колесами оказались двое детей – 13-летний парень и девушка. С травмами их доставили в больницу.

По факту аварии сведения уже были внесены в реестр досудебных расследований. Виновнику ДТП за совершенное грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Фото с места ДТП на перекрестке Науки и Тобольской
Фото с места ДТП на перекрестке Науки и Тобольской
На месте работают правоохранители
На месте работают правоохранители

Ранее в сети появилось жуткое видео, как внедорожник сбил детей на "зебре" в Харькове — девушку отбросило в сторону, а парня протащило под колесами около 15 метров.

Как сообщал "Телеграф", водитель Toyota перед аварией искал "закладку" с наркотиками в одном из дворов на улице Тобольской.

Теги:
#ДТП #Харьков #Национальная полиция #Діти
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