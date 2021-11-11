Таки наркоман? Сбивший детей в Харькове водитель внедорожника искал "закладку" (видео)

Ранее в МВД заявляли, что мужчина притягивался к ответственности за наркотики

ДТП на проспекте Науки в Харькове, где сбили на "зебре" двух 13-летних детей, обрастает новыми подробностями. В частности, водителя внедорожника Toyota подозревают в употреблении наркотиков. По всей вероятности, такие подозрения пали на мужчину неспроста.

Так, в сети появилось видео, как перед аварией мужчина на белом Land Cruiser в одном из дворов на улице Тобольской искал что-то в земле. Поведение мужчины, который потом сел за руль внедорожника, было очень странным. Сначала он ждал, пока со двора уедет припаркованный автомобиль, затем осматривался нет ли людей вокруг, постоянно заглядывая в телефон, затем наклонился около одного из автомобилей, что-то достал, и, положив вещь в карман быстро ретировался с места на внедорожнике. В сети допустили, что мужчина искал закладку с наркотиками и его поиски закончились успешно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ДТП в Харькове произошло около 15:00 в четверг, 11 ноября. На пешеходном переходе внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух человек — пострадавшими оказались 13-летние подростки. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора и сбил пешеходов как кегли.