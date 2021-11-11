Таки наркоман? Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, шукав "закладку" (відео)

Раніше у МВС заявляли, що чоловік притягувався до відповідальності за наркотики

ДТП на проспекті Науки у Харкові, де збили на "зебрі" двох 13-річних дітей, обростає новими подробицями. Зокрема, водія позашляховика Toyota підозрюють у вживанні наркотиків. Цілком ймовірно, такі підозри впали на чоловіка неспроста.

Так, у мережі з’явилося відео, як перед аварією чоловік на білому Land Cruiser в одному з дворів на вулиці Тобольській шукав щось у землі. Поведінка чоловіка, який потім сів за кермо позашляховика, була дуже дивною. Спочатку він чекав, поки з двору поїде припаркований автомобіль, потім оглядався чи немає людей навколо, постійно заглядаючи в телефон, потім нахилився біля одного з автомобілів, щось дістав, і, поклавши річ у кишеню, швидко поїхав з місця на позашляховику. У мережі припустили, що чоловік шукав закладку з наркотиками та його пошуки закінчилися успішно.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ДТП у Харкові сталося близько 15:00 у четвер, 11 листопада. На пішохідному переході позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох людей — постраждалими виявилися 13-річні підлітки. Водій проігнорував червоний сигнал світлофора та збив пішоходів як кеглі.