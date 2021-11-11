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"Збив як кеглі": у Харкові водій позашляховика в'їхав у людей на пішохідному переході (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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ДТП Новина оновлена 11 листопада 2021, 16:45
ДТП

Land Cruiser їхав на заборонений сигнал світлофора

У Харкові у четвер, 11 жовтня, сталася чергова моторошна ДТП — на пішохідному переході позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох людей. Автомобіль летів дорогою на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА", опублікувавши відео з місця аварії.

Судячи з кадрів, білий позашляховик їхав на червоне світло, коли люди переходили дорогу по пішохідному переході. Під колеса автомобіля, який не зупинився, потрапило двоє осіб. Одного з них протягнуло дорогою кілька метрів.

Відео 18+. Присутня нецензурна лексика!

Новина доповнюється…

Теги:
#ДТП #Харків #Пішохідний перехід
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