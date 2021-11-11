"Збив як кеглі": у Харкові водій позашляховика в'їхав у людей на пішохідному переході (відео)
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Land Cruiser їхав на заборонений сигнал світлофора
У Харкові у четвер, 11 жовтня, сталася чергова моторошна ДТП — на пішохідному переході позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох людей. Автомобіль летів дорогою на червоний сигнал світлофора.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА", опублікувавши відео з місця аварії.
Судячи з кадрів, білий позашляховик їхав на червоне світло, коли люди переходили дорогу по пішохідному переході. Під колеса автомобіля, який не зупинився, потрапило двоє осіб. Одного з них протягнуло дорогою кілька метрів.
Відео 18+. Присутня нецензурна лексика!
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