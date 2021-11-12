Был под метадоном и смотрел в телефон: новые детали про водителя, сбившего детей в Харькове
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Дети шли из школы, когда в них влетела Toyota.
Прокуратура подтвердила, что водитель, сбивший двух подростков на пешеходном переходе в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения. Это доказал химический анализ мочи. В ней нашли метадон.
Об этом сообщает "Суспильне".
34-летний водитель белого внедорожника также объяснил, как произошла авария. По его словам он в это время отвлекся на телефон.
Toyota врезалась в детей на перекрестке проспекта Науки и Тобольской — мальчик и девочка одновременно переходили по переходу. Они направлялись из школы домой. Водитель пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Как ранее сообщал "Телеграф" дети получили травмы, но остались живы — у них черепно-мозговые травмы, девочке наложили швы.
Отец пострадавшего парня — именно его внедорожник буквально "протащил" через перекресток рассказал, что у него также боли в спине и повреждена рука, но мальчик не унывает.
В том же месте спустя несколько часов случилось еще одно ДТП — патрульного, охранявшего место предыдущей аварии, сбила женщина-водитель.
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