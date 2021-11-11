Сотрясение мозга и ушибы: что известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Харькове
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 119
Жизни 13-летних подростков ничего не угрожает
В Харькове в резонансной аварии на проспекте Науки под колесами внедорожника оказались двое детей. С травмами разной степени тяжести их увезла "скорая", позже стало известно, что жизни подростков ничего не угрожает.
Как сообщается на сайте горсовета Харькова, парень и девушка попали Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.
Заместитель главврача больницы Андрей Соцкий рассказал, что дети во время жуткой аварии не получили значительных травм. У 13-летних подростков диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей, а девочке также зашили рану на голове.
Состояние обеих пострадавших на проспекте Науки детей оценивают как средней тяжести. Их состояние стабильное.
Напомним, что наезд на пешеходов произошел на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове около 15:20 11 ноября. Водителя правоохранители заподозрили в употреблении наркотиков.
Позже к подозрениям в употреблении запрещенных веществ добавилось еще и видео, на котором горе-водитель незадолго до ДТП искал "закладку" в дворах.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько "светит" виновнику ДТП на проспекте Науки в Харькове.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-