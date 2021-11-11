Не только наркотики: чем "прославился" водитель Land Cruiser, сбивший детей на "зебре" в Харькове

Горе-водитель привлекался по двум разным криминальным статьям

Виновник резонансного ДТП в Харькове, которое произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, попадал в поле зрения правоохранителей неоднократно. Как выяснилось, дело было не только в наркотиках.

В полиции Харьковской области сообщили, что 34-летний мужчина, задержанный после наезда на двоих детей на пешеходном переходе, в мае текущего года получил 3 года лишения свободы за совершение кражи, однако отделался испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, ранее в МВД заявили, что в 2020 году этот же мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство или хранение наркотических средств. По неизвестным причинам это дело закрыли год назад, так и не передав его в суд.

Напомним, что на этот раз виной всему также могли быть наркотики – в сети появилось видео, как водитель Land Cruiser перед аварией искал "закладку" с наркотиками.

Также "Телеграф" сообщал, что грозит виновнику ДТП на проспекте Науки в Харькове, где сбили двоих 13-летних детей.