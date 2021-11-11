Не тільки наркотики: чим "прославився" водій Land Cruiser, який збив дітей на "зебрі" у Харкові

Горе-водій притягувався за двома різними кримінальними статтями

Винуватець резонансної ДТП у Харкові, яка сталася на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, потрапляв у поле зору правоохоронців неодноразово. Як з’ясувалося, справа була не лише у наркотиках.

У поліції Харківської області повідомили, що 34-річний чоловік, якого затримали після наїзду на двох дітей на пішохідному переході, у травні поточного року отримав 3 роки позбавлення волі за скоєння крадіжки, однак відбувся випробувальним терміном на 1 рік.

Крім того, раніше у МВС заявили, що у 2020 році цей же чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів. За невідомих причин цю справу закрили рік тому, так і не передавши її до суду.

Нагадаємо, що цього разу виною всьому також могли бути наркотики — у мережі з’явилося відео, як водій Land Cruiser перед аварією шукав "закладку" з наркотиками.

Також "Телеграф" повідомляв, що загрожує винуватцю ДТП на проспекті Науки у Харкові, де знесли двох 13-річних дітей.