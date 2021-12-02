Кернес и силовики: появились новые подробности о родителях Коли Харьковского

Юрий Сапронов уверен, что подросток сядет в тюрьму

Мама 16-летнего Николая Харьковского, который недавно дал признательные показания по делу о смертельном ДТП в Харькове, причастна к коллекторской деятельности. Такую информацию в эксклюзивном интервью "Телеграфу" озвучил Юрий Сапронов – харьковский бизнесмен, инициировавший после ряда резонансных аварий в городе общественную организацию "Безопасный Харьков".

По его словам, родители подозреваемого – мама Марина Дегтярь и папа Михаил Харьковскиий – это "очень непростые люди". Папа, занимающийся торговлей мясом, например, был знаком с экс-мэром Харькова, ныне покойным Геннадием Кернесом. Как говорит Сапронов, не каждый "мясник центрального рынка" может легко зайти в кабинет к городскому голове.

"А мама… Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет", — рассказал Сапронов.

В связи с этим, по мнению бизнесмена, была риск, что несовершеннолетний водитель "Инфинити" может уйти от наказания. Но сейчас Сапронов уверен, что Коля получит реальный срок.

Родителей Коли Харьковского, считает харьковчанин, необходимо отдельно привлечь к ответственности. Такой прецедент может стать едва ли не первым в истории судебной практики в Украине.

По мнению Сапронова, родители вероятно получат и свое наказание. Бизнесмен предполагает, что их вряд отправят за решетку, а вот дать условный срок и обеспечить огласку — могут.

"И другие мамы с папами начнут думать, может быть", — добавил Сапронов.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что мама Коли Харьковского Марина Дегтярь впервые после страшной аварии выступила с заявлением в СМИ. По ее словам, в момент ДТП она находилась на заработках в Германии. Свою семью женщина считает самой обычной и среднестатистической. Но предполагает, что сын хотел более обеспеченной жизни.