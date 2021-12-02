Коля Харьковский точно сядет в тюрьму, а родители получат условный срок и огласку, – Юрий Сапронов

Интервью с бизнесменом и меценатом Юрием Сапроновым – про небезопасный Харьков, бизнес в пандемию и нового мэра Игоря Терехова

Произошедшая в Харькове авария с 16-летним Колей Харьковским оголила проблемы с безопасностью движения в городе. ДТП настолько срезонировало в обществе, что несколько бизнесменов решили создать общественную организацию "Безопасный Харьков". Подробнее о задачах нового объединения "Телеграф" поговорил с его инициатором – известным харьковским бизнесменом, меценатом Юрием Сапроновым. А также мы узнали, есть ли за этой инициативой политическая подоплека и как живется бизнесу во время карантинов.

– Для широкой общественности – какую роль сейчас вы играете в жизни Харькова?

– Я отдыхаю, занимаюсь внуками, семьей, гольфом, теннисом…

– Счастливый харьковчанин?

– Если бы не пандемия, был бы совсем счастливый. Путешествовать стал меньше. Если серьезно, свободный человек – это, наверное, в первую очередь экономически независимый человек. С этим, к счастью, проблем нет. Политики я наелся. Решил, что Дон Кихотом быть уже не могу, устал. Не хочу быть ни мэром, ни губернатором, ни народным депутатом. Но если спрашивают – мнение у меня есть всегда.

– За последнее время в Харькове произошло сразу две резонансных аварии – с Колей Харьковским и водителем, который под наркотиками сбил на переходе двоих детей. Почему так происходит?

– Есть вещи, которые действительно могут потрясти человечество – как хорошие, так и плохие. Хорошие, которые поразили за последние 20 лет – Стив Джобс и Илон Макс. Они перевернули мир и продолжают это делать. Если говорить о плохих, то самый яркий пример – 11 сентября 2001 года. В Харькове было достаточно много разных событий. В первую очередь, это война в 2014 году, которая перевернула мое сознание. Я родился и вырос в России, приехал в Харьков после срочной службы в армии и с 1983 года – здесь. Долгое время значительная часть финансового потока была в России. Но в 2014 году я прекратил его, это был мой внутренний протест. Сейчас однозначно называю Россию агрессором. Однозначно – война России против Украины. Однозначно Путин – то слово, о котором все поют. И эти люди никакие нам не братья: пока как минимум не отдадут Крым, не уйдут с Донбасса и не будут долго извиняться. Авария с Дроновым и Зайцевой, которая произошла в 2017 году, лично меня очень потрясла. А 26 октября – очередное ужасное происшествие. Я просто написал, позвал Игоря Черняка, мол, давай поможем хотя бы по-адвокатски. И пошел снежный ком. Понял, что задолбало не только меня, а и таких ребят, как Тарас Ситенко, Александр Давтян, Владимир Шумилкин, Владимир Скоробогач, Сергей Политучий, Всеволод Кожемяко, Валерий Дема, Эдуард Рубин, Игорь Когут, Сергей Хорошайлов, Игорь Черняк… То есть ребята, которые, извините, не пальцем деланы, жизнь прожили, у них есть репутация. Через сутки было уже человек 25-30. Решили, что разорваться не сможем, а вот правила дорожного движения и безопасность на дорогах города сможем системно вытянуть. Встретились, поговорили. Сразу начали помогать детям погибшего Игоря Носова. Сейчас в голове целый комплекс, чем мы хотим и будем заниматься. Волонтеров у меня уже около 150.

– Основная цель организации?

– Основное – адвокатская группа. Мы будем давать бесплатную адвокатскую помощь в тяжелых случаях, когда серьезные травмы и есть погибшие, доводить дела до суда. Это будут лучшие адвокаты Харькова и Киева.

Ряд идей касается полицейских. Говорили об этом на выездном заседании правоохранительного комитета Верховной Рады в Харькове. Все жалуются, мол, маленькие зарплаты. У учителей и врачей тоже маленькие. А гордость за профессию? А коп – это коп? Вам же нет доверия, у вас же тоже рыльце в пушку, и существует полицейский произвол, судейское кривосудие… Об этом надо говорить. Мы хотим этим объединением показать людям, что справедливость есть, только за нее надо бороться. Но бороться громко, говорить по-честному и прозрачно. Ведь не только нас вынуждают давать взятки, мы и сами предлагаем – это дешевле, быстрее, выгоднее. Поэтому если меня остановили, то наказание такое же, как для всех. То же касается всяких кумовьев, родственников, коллег, нардепов… У дорожной полиции — некомплект. Раньше было больше сотни машин на выезде. Мы их видели. А сейчас – 56 экипажей. Больше 40 машин разбито, но деньги есть, их отремонтируют, только патрульных на них нет. Людей нет. И не только потому, что зарплата маленькая, но и из-за того, что их все чмырят. Мы готовы защищать и полицейских, но точно так же – нападать на них, если те будут заниматься вымогательством.

Ни одного компьютера, машины, линейки мы им покупать не будем. Я менеджер, знаю, как собрать людей, поставить задачу и обеспечить ее выполнение. Более того, еще очень важное, я – не лидер этого движения. Да, идея моя, признаю. Но руководить будет Игорь Когут – молодой, классный бизнесмен. Будет наблюдательный совет, только в учредителях человек 15, в набсовете – около 30.

Прежде всего предлагаем силовикам возможности для обучения: подучить персонал конфликтологии, стрессоутойчивости, как бороться с агрессором слова – это слабое место. Те же курсы по Nonviolent Communication (Ненасильственное общение — концепция, созданная американским психологом Маршаллом Розенбергом в 1960-х годах. – Авт.), которые читаются всем подразделениям полиции США и Израиля. Готовы бесплатно подучить и по IT. Для физподготовки – тхэквондо, айкидо, рукопашный бой в наших спортзалах. Если нужно, то и кормить будем, раз у вас зарплаты маленькие. Только вернитесь на улицы, ребята, займитесь персоналом, мы поможем! Мне 58 лет и я не хочу, чтобы отсюда уехали мои внуки. Хочется дать понять людям, что нужно самоорганизовываться, не сидеть дома, думать, на выборы приходить…

– Как водитель, скажите, какие основные проблемы с безопасностью движения в Харькове?

– Я тоже несвятой, превышал скорость и получил десяток штрафов по Европе, тысячи на 4 евро… Но это было лет 10-12 назад. Почему мы там водим нормально – ремень всегда пристегнут, скоростной режим выполняем? И не только я, я же вижу. А здесь – нет. Еще и бегаем где ни попадя. Почему не штрафуют пешеходов? Это тоже неправильно. Харьков стал такой резонансный. За 10 месяцев этого года уже погибло 165 человек, из них – 30 детей. И это составляет 65% от всех криминальных преступлений, в результате которых кто-то погиб. Жуть! 245 нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними в этом году. 114 раз несовершеннолетние были без прав. А у нас нет ювенальной превенции? Никто не знал разве, что в происходило в 9 лицее, где учился Коля Харьковский? А сейчас еще учится его братик, который собирает в горку курточки девочек и, извините, писает на них. А то видео, где Коля Харьковский показывает "фак" и посылает полицейского, а тот обещает позвонить маме… А позвонили ей? А видео, где он залез на стол и пистолет дарил… Оборзевший в конец подросток. У меня еще все в голове не сложилось, но есть системные проблемы, которые никакой бизнес не решит. И общество не решит. Но точно видим, что есть запрос общества на справедливость и правду.

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– Именно ДТП с Колей Харьковский стало неким триггером. Возникло подозрение, что он может уйти от наказания, или решающими стали другие моменты?

– Первое – зло должно наказано. Нельзя дать порешать и "договориться". Мы всё знаем про папу и маму. Это очень непростые люди. Не всякий мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Адольфовичу Кернесу. А мама… Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет. Поэтому была опасность, что он уйдет от правосудия.

– Как думаете, получит ли реальный срок?

– Абсолютно уверен сейчас, что получит. Для нас была одна такая опасность, связанная с амнистией к 30-летию Независимости Украины, под которую он может попасть как несовершеннолетний. Но уже нардепы навели резкость, зал точно поддержит поправку в закон, это на контроле не только у наших харьковских депутатов, а и у председателя правоохранительного комитета. Другой вопрос – мы хотим, чтобы привлекли к ответственности родителей. Такого еще в истории Украины не было. Хотим создать этот прецедент в Харькове. Думаю, что привлекут. Не думаю, что посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, может быть.

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– Вы предлагаете связать все городские коммерческие камеры видеонаблюдения в единую сеть с полным 24\7 доступом для полиции (сейчас нужно выпрашивать у собственников видеоматериал). Как это работает?

– Я часто езжу, посетил больше 70 стран. В больших мегаполисах есть система распознавания лиц, видеокамеры, что очень помогает в борьбе с правонарушениями. Когда у нас происходит что-то, то видеокамера, висящая возле кафешки или банка, может это зафиксировать. Но правоохранителям без решения суда у собственников не всегда просто получить данные, приходится попрошайничать. А должна быть единая сеть с полным доступом для полиции. Технари говорят, что есть возможность связать камеры по всему городу. Это сложный, длинный процесс. Мы уже говорили с Игорем Тереховым, Александром Скакуном, они точно будут помогать.

– Камеры контроля скорости реально снижают среднюю скорость движения. Нужно ли больше таких камер?

– Если говорить о "КАСКАДЕ" – система контроля скоростного режима, которая является безапелляционной для наказания, то цифры убийственные! 11 таких "КАСКАДОВ" стоит сегодня в черте города Харьков. 10 куплены за средства МВД, еще одна – за горбюджет. За два с половиной месяца эти 11 камер зафиксировали 104 тысячи нарушений, было выписано штрафов на более чем 38 миллионов гривен, оплачено – около 18 миллионов. Цена одного "КАСКАДА" – 800 тысяч гривен. Бывает еще такой высокорентабельный бизнес, который отбивается за два месяца? Минимум, который нужен в городской черте – 68. Хотя, по моему мнению, их нужно штук 200, чтоб разбить точки, где "летают". Это выгоднейшая государственная инвестиция. Но по закону нельзя тому же бизнесу купить нужное количество и получить, например, 10% от суммы штрафов. Как-то все неумно. Да, все штрафы – государству, это верно. Камеры планируют поставить до конца 2024 года, а они нужны на вчера.

– Реализация ваших планов требует вложений. На чьи плечи ляжет финансовая часть?

– На наши, конечно. На чьи же еще?

– А привлекать средства из городского\областного бюджета?

– Нет, зачем, тут смотрите какие фамилии…

– Некоторые предполагают, что ваша общественная организация станет едва ли не основной альтернативой местной власти.

– Да бред.

– Есть ли за этим какие-то политические амбиции?

- Нет, абсолютно. Еще раз повторю: это не политический или же партийный проект. Да, так получилось, что тот же Володя Скоробогач – депутат от ОПЗЖ, Игорь Черняк – от "Блока Светличной". Но мы договорились сразу: хоть раз всплывает название партии – все, тут же закончили. В бизнесе есть такая штука – доверие. И есть одна хорошая фраза. В XV веке купцы гнали друг другу ладьи по Волге без предоплаты, дав слово купца. Вот у нас здесь – слово купца. Я и ребята, которых перечислил, не стремимся в нардепы. Какое финансирование? У нас хватит своих денег. Стыдно будет просить у города или области. Дырок – куча. И мы прекрасно их знаем… Может где-то, как мне кажется, приоритеты по финансированию расставлены неправильно, но пусть решает депутатский корпус. Проблема страны по гамбургскому счету в том, что у нас должна быть в этот период независимость Украины как парламентской республики, а не президентско-парламентской. Пусть сидят 450 депутатов – и пока дым белый не пойдет, как у папы Римского. И барьер надо понизить процентов до трех, чтобы там было 12 партий, а не четыре.

– Как оцениваете итоги выборов? Ждать ли от Игоря Терехова качественных изменений в Харькове?

– Я не хочу оценивать итоги выборов. Это мой город, я здесь живу. Терехова избрали люди, хотя очень плохо, что такая маленькая явка. Кто-то считает, мол, сфальсифицировали 0,6% и был бы второй тур. Факты дайте, безусловные доказательства. Да, я допускаю, но давайте иллюзиями себя не тешить: не готово общество, патриотическая часть. Где эти единые кандидаты, еще кто-то? Бла-бла-бла все… Амбиции свои в задницу засуньте для начала, это я демократам и патриотам, умейте садиться за круглый стол и договариваться между собой. Вот гетьманы и получили… Сколько там? Слушайте, Игорь Терехов абсолютно понятный менеджер. Он не такой может политик, как Геннадий Адольфович Кернес был, или Добкин был бы. А нужен политик во главе города Харькова? Работоспособность у этого человека огромная, знает городское хозяйство от А до Я. Команда – поменяет или нет, наверное, будет менять. Но и от депутатского корпуса много зависит. Посмотрим. Какая была альтернатива? Михаил Добкин? Он опытный, но он политик.

– В 2015 году вы приняли участие в выборах. Что изменилось за эти шесть лет? Казалось, что у вас был шанс победить.

– Во-первых, давайте начнем цинично. Это где-то 2,5-3 миллиона долларов, которые я должен был достать из кармана, с учетом того, что у меня не было намерений, если бы я стал мэром, делить и продавать землю. Как-то в это время мне жалко было благотворительно выкинуть такую сумму на неблагодарное дело, потому что все равно буду х*ровый, все равно будут мочить… Второе – тогда мне было 52, сейчас – 58. После 50-ти время бежит быстрее, мудреешь с каждым годом. Я понял, что если что-то должен в этой жизни кому-то, то только жене, которая не видела меня сутками, дочерям, которые уже взрослые, и внукам, которые подрастают. Больше никому ничего не должен. Кайфую, проводя время с ними. Это очень хорошее внутренне состояние.

– А кому тогда менять город, страну? Так могут рассуждать многие успешные люди, которые могли бы что-то изменить.

– Когда я шел в областную администрацию, то меня уговорил не Михаил Маркович, не Геннадий Адольфович, а один покойный человек, не буду говорить фамилию, нашел слова. Ну, думаю, хорошо, пойду, буду отвечать за экономику, инвестиции… Сейчас как переверну мир! Ага, перевернул… Система. Неработающая система. Обладминистрация вообще не нужна в таком виде, в котором существует, и с таким количеством людей. Не хочу я никем быть. Более того, и ребята не хотят. Ни Давтян, ни Дема, ни Полетучий и Шумилкин…

– А кто хочет – справится ли?

– Да когда-нибудь справится! Только пусть терпения наберется. Тот же Игорь Черняк, у него хорошие посылы. Лет пять пройдет… Есть хорошие ребята. Например, Дмитрий Булах, могу назвать его как потенциального через пять лет возможного кандидата. Но с другой стороны, вижу на голове немножко "корону". Многие считают, что у же все знают. Тот же Костя Немичев – хороший человечек, но ему около 25 лет. Надо потерпеть. В бизнесе не деньги главное. Их можно потерять-заработать, и так много раз. В бизнесе главное – репутация. Скелеты и у меня можно найти в шкафу. Но в целом – непробиваем. Можно написать и "волк в шкуре", и офис на Красной площади… Проходили. Все суды выиграны. В сети информация еще осталась, ведь я не могу у условных помоек все повыигрывать. А Янукович, который "был" в клубе? Хотя он ни разу там не был, не то что в ту ночь! Мне уже смешно, но глаз же дергается, я человек, мне обидно. Помню, мне позвонил в ту ночь Арсен Борисович: "Азаров у тебя? - Да, поселился во столько-то, через шесть часов уехал". "А Чаус? – Нет". У меня там 300 человек работает, камеры видеонаблюдения… Я бы сказал, честно.

– Бизнес и карантины. Приспособился ли уже бизнес к пандемии и периодическим ограничениям?

– Думаю, к этому приспособиться нельзя. У меня есть большая доля в IТ-компании. И если говорить про онлайн, то все сервисы пошли вверх. Появились новые дополнительные возможности для IТ, масса заказов. Грубо говоря, пишем коды, приложения по всему миру на всякий бред – вынос пива, как стричь баранов в Австралии, что-то продавать… Люди достаточно креативные. Но тяжело с бизнесом. Обороты сильно упали. Убыточных месяцев стало больше. Для того же "Супериора" (гольф-курорт Superior Golf & Spa Resort – Авт.) ноябрь сейчас очень плохой. Февраль будет плохой, уже вижу. В целом все нормально, в операционном плюсе, но прибыли стало значительно меньше.

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– Чувствует ли бизнес поддержку от власти?

– Весной мы получили небольшую компенсацию, может по несколько тысяч за человека. И за это спасибо. Денег лишних не бывает. Раздали их людям. Тоже вынуждены были сокращать рабочую неделю, люди работали не по 5, а по 2 дня. Не увольнять же всех? Тот же "Супериор" стоит 1,8 миллиона гривен, даже если стоит пустой. Охрана, теплопункты, коммуналка, инженерия – почти два миллиона. Почти 20 тысяч квадратов и 70 гектаров земли… Но неважно, если и 40 квадратов, тоже людям больно и сложно.

– То есть пока на предыдущие показатели не вышли?

– Пока нет. Ну, ничего. Главная задача – выжить. Смотрите, сколько смертей! Как ко всему непонятно относится общество… Антивакцинаторы, вакцинаторы… И в Германии благополучной, и в той же Австрии, не только у нас. Никто не знает, как правильно. Но то, что вакцина, похоже, панацея на данном этапе, я уверен. Много говорю с врачами, не с нашими, американскими, английскими, немецкими.

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– Давайте подытожим нашу беседу. Как вы думаете, что даст понять, что инициатива касаемо безопасности на харьковских дорогах была сделана не зря – статистика улучшится или какой-то конкретный результат?

– К статистике отношусь как классик. Есть три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика. Увидим, насколько станет меньше судейского криворукия и полицейского произвола. Должны пойти наказания и за то, что перебежали дорогу в неположенном месте или нахамили тому же полицейскому при выполнении служебных обязанностей. В соцсетях заметим, когда ситуация изменится. Мы недооцениваем тот же Фейсбук. Люди чувствуют правду. Я не блогер, пишу все сам, всегда на эмоциях, что потом еще два часа ошибки исправляю (смеется. – Авт). У меня там 80 тысяч, как маленькая газета. Могу два дня читать комментарии. С ботами уже научился бороться, там просто: правая кнопка мышки – на фи*, без дискуссий. По-моему, 10 тысяч у меня в бане. Столько есть у кого-то? (смеется. – Авт.) Но есть и интересные вещи, люди умные и с ними можно вести дискуссию.

Для справки: Родился 26 августа 1963 года в Калининграде (РФ) в семье военнослужащего. В 1989 году окончил химический факультет Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, работал в вузе преподавателем неорганической химии. В разное время был членом партий "Наша Украина" и "Партия регионов". В 2010-2014 годах – заместитель главы Харьковской облгосадминистрации при председательствовании Михаила Добкина. По данным Forbes, в 2014 году имел состояние в 28 миллионов долларов и входил в топ-10 самых богатых харьковчан. На выборах мэра Харькова в 2015 году получил третий результат.