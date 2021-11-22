Авто починили, но ездить на них некому: патрульные в Харькове массово увольняются

В одном из крупнейших городов Украины не хватает патрульных.

Патрульная полиция Харькова испытывает серьезный дефицит в кадрах, из-за чего руководство не исключает, что вскоре там совсем некому будет работать.

Как сообщает "Суспільне", об этом рассказала глава патрульной полиции области Алена Стрижак.

Она рассказала, что в городе остался 51 экипаж патрульных.

По ее словам, за последние десять месяцев со службы ушли в полтора раза больше людей, чем за прошлый год. Это она связывает с отсутствием престижа у профессии, что не в последнюю очередь связано с низким уровнем зарплат.

При этом Стрижак добавила, что в отделении нет проблемы с транспортными средствами, поскольку эту проблему удалось решить.

"У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах", — сказала она.

В пресс-службе патрульной полиции области изданию отметили, что в этом году со службы ушло около сотни правоохранителей.

Стоит отметить, что в Харькове зарплата патрульного составляет 13,5 тысячи гривен.

Как сообщалось ранее, в Харькове пьяные парни устроили драку возле популярного бара "Молодежь", досталось и прибывшим их разнимать правоохранителям.

Также массовая драка произошла в ресторане Basta Lounge, охранники не смогли утихомирить посетителей, а потому пришлось вызывать полицию.