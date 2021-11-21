Укр

“В мире животных": в Харькове молодежь устроила драку, досталось даже полиции

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Чтобы скрутить нападавшего, понадобилось несколько копов Новость обновлена 21 ноября 2021, 17:46
Чтобы скрутить нападавшего, понадобилось несколько копов

Участники драки были в состоянии алкогольного опьянения

Раннее утро воскресенья, 21 ноября, некоторые представители харьковской молодежи встретили в полицейском участке. Все потому, что прежде устроили дебош неподалеку популярного кафе на площади Павловской.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Известно, что к правоохранителям около четырех утра поступил вызов о драке возле бара "Молодежь". Когда копы прибыли, один из драчунов уже практически был в отключке, а второй все порывался ему "добавить". 

Скрин из видео
Скрин из видео

При попытке выяснить состояние пострадавшего и причины драки в целом один из прибывших полицейских пострадал от рук все того же "неугомонного" нападающего.

Видео инцидента вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (контент 18+).

Коллеги получившего пощечину копа мгновенно сориентировались: агрессивного парня удалось схватить лишь сразу нескольким правоохранителям. Изначально он активно сопротивлялся задержанию, хотя под конец уже и показывал, что готов сдаться.

Интересно, что на помощь к 22-летнему "герою" поспешили еще несколько людей. Однако пыл каждого был быстро осажден.

Сейчас полиция выясняет причины изначальной драки. Самому же активному участнику ночного дебоша может грозить до пяти лет за решеткой — за хулиганство и насилие по отношению к правоохранителю.

Инцидент уже бурно обсудили в харьковских Telegram-каналах. Многие пользователи высказались в защиту полицейских.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности недавней массовой драки, произошедшей в Днепре. Вместо кулаков в ход шли ножи и даже АК-47.

Теги:
#Харьков #Полиция #Драка
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